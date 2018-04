Milionowe oszczędności dla wojska

W ubiegłym roku 115 żołnierzy i pracowników cywilnych wojska opracowało 77 projektów racjonalizatorskich. Wdrożenie tych pomysłów pozwoliło zaoszczędzić prawie 10 mln zł. Za wykorzystane przez armię projekty ich autorzy otrzymują nagrody, nawet kilkadziesiąt tys. zł. Inspektorat Wsparcia właśnie podsumował osiągnięcia racjonalizatorów w 2017 roku.

30-milimetrowa armata Bushmaster II Mk44 to podstawowe uzbrojenie najnowocześniejszych pojazdów bojowych polskiej armii, czyli Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak. Wozy są na wyposażeniu 12 i 17 Brygady Zmechanizowanej oraz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a zgodnie z planem Ministerstwa Obrony Narodowej, mają wejść do służby również w 15 Brygadzie Zmechanizowanej z Giżycka.

Rosomaki są bardzo intensywnie eksploatowane, dlatego mechanicy i serwisanci muszą poświęcać dużo czasu, aby utrzymywać je w sprawności. Do niedawna, aby nauczyć się jak naprawiać armaty Bushmaster II Mk44 musieli oni korzystać z kosztowych pomocy – przekrojów i modeli, dostarczanych przez producenta broni. Teraz używają do tego standu (przekroju) armaty zbudowanego przez chor. Dariusza Rezkę z Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza. Chorąży skonstruował go w ramach pracy racjonalizatorskiej, mającej na celu obniżenie kosztów serwisu i napraw uzbrojenia Rosomaków oraz usprawnienia procesu szkolenia żołnierzy, którzy będą je używać.