Pancerny pięciobój

Na szczęście tego dnia pogoda dopisała i zawodnicy mogli przystąpić do drugiej konkurencji. Pokonanie toru przeszkód na Ośrodku Sprawności Fizycznej to z całą pewnością bardzo wymagająca konkurencja. Liczy się tutaj szybkość, zwinność, dokładność oraz przede wszystkim ogromna wytrzymałość. Każdy po pokonaniu przeszkód i powrocie biegiem na linię startu czuł ogromne zmęczenie, ale i wielką satysfakcję.

Drugiego dnia zawodów żołnierze rywalizowali na basenie. Pływanie na odcinku pięćdziesięciu metrów to wysoko punktowana konkurencja, dlatego liczy się każda zaoszczędzona sekunda.

Ostatni dzień i ostatnie dwie dyscypliny pięcioboju wojskowego – strzelanie na celność i skupienie oraz bieg przełajowy. Zawodnicy ze wszystkich drużyn nie odpuszczali, każdy dawał z siebie wszystko. O zajęciu czołowych miejsc na podium w kilku przypadkach zdecydowały sekundy.

Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej po raz kolejny potwierdzili swój wysoki poziom. Miesiące ciężkich treningów zaowocowały zajęciem czołowych miejsc i uzyskaniem bardzo dobrych wyników, które w wielu przypadkach stanowiły rekordy życiowe żołnierzy ze świętoszowskiej jednostki.

Końcowa klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:

Mężczyźni:

- I miejsce – kapral Jarosław Druciarek – 10 Brygada Kawalerii Pancernej

- II miejsce – porucznik Marcin Kołoszyn – 4 pułk przeciwlotniczy

- III miejsce – starszy szeregowy Krzysztof Szymanowski – 4 pułk przeciwlotniczy

Kobiety:

- I miejsce – starszy szeregowy Ewa Sawicka - 10 Brygada Kawalerii Pancernej

- II miejsce – szeregowy Karolina Kędzia – 23 pułk artylerii

- III miejsce – starszy szeregowy Justyna Panaszek - 10 Brygada Kawalerii Pancernej

Klasyfikacja zespołowa kobiet:

- I miejsce – 10 Brygada Kawalerii Pancernej

- II miejsce - 23 pułk artylerii

- III miejsce – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

Klasyfikacja zespołowa mężczyzn:

- I miejsce – 10 Brygada Kawalerii Pancernej

- II miejsce - 4 pułk przeciwlotniczy

- III miejsce – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, generał brygady doktor Dariusz Parylak, zwrócił się do zawodników na ceremonii zakończenia zawodów słowami: – Współzawodnictwo sportowe ma jedną szczególną cechę - uczy nas wygrywać, a także walczyć z własnymi słabościami. Pięciobój wojskowy jest to trudna dyscyplina, która z całą pewnością wymaga dużej wszechstronności. Cieszę się, że zawody dały szansę sprawdzenia się każdemu z Was. Jestem dumny, że żołnierze mojej brygady osiągnęli tak dobre wyniki. Zdaję sobie sprawę, że było to tym bardziej trudne zadanie, gdyż zawodnicy z innych jednostek prezentowali naprawdę wysoki poziom. Gratuluję wyników wszystkim startującym. Miejsca na podium są ważne, jednak najważniejsze w każdych zawodach jest to, aby pokonać samego siebie. Jeśli daliście z siebie wszystko i się Wam to udało, to odnieśliście sukces. A to jest największe zwycięstwo. Życzę wszystkim, aby w kolejnych zawodach każdy pokazał, że stać go na jeszcze więcej, aby własne ambicje wypełniły się w trakcie następnej rywalizacji.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka