Na bojowo

Godzinna 3.00 nad ranem i rozdzwonione telefony. W słuchawce odzywa się głos „Decyzja pozytywna” – no to działamy. Tak rozpoczęły się dzienno-nocne zajęcia zintegrowane bielskich spadochroniarzy z 6 Brygady Powietrznodesantowej, realizowane w dniach 18-19 kwietnia 2018 r.zdjęcie - Na bojowo6 Brygada Powietrznodesantowa na bojowo.

Grunt to przygotowanie

Dowódca nie musi tłumaczyć co robić, każdy zna swoje zadania na czas przygotowania do działania. Maskowanie, uzbrajanie zasobnika, sprawdzenie spadochronów i wyposażenia, ostatnie odprawy oraz wzajemna pomoc przy zakładaniu sprzętu - to pierwsze kroki spadochroniarzy przed czekających ich zadaniem.

No to skok

Słychać tylko warkot silnika bo na pokładzie samolotu panuje cisza i pełna koncentracja. Szybka analiza czynności skoczka i sprawdzenie sprzętu. Słychać komendę instruktora pokładowego „6 minut” i się zaczyna: Lina? – jest, Zapięta? – tak, Sprzęt? – wszystko na miejscu i podociągane, Kumpel obok? – też ok. Ostatnie odruchowe spojrzenia na wszystkich w samolocie czy u nich wszystko dobrze – gotów! Bez względu na ilość wykonanych skoków zawsze te same procedury i reakcje przed opuszczeniem pokładu. Zielone światło i … skok. 121-122-123 czasza! Spojrzenie w górę - jest. A jak reszta? – sprawdzenie przestrzeni wokół siebie, dalej rzut oka na zrzutowisko, sprawdzenie kierunku wiatru, zasobnik w dół i przygotowanie do lądowania. Silne podmuchy wiatru ale wiemy co robić. Spadochroniarze pomagają sobie „gasić” czasze. Szybkie złożenie spadochronu i naprzód!