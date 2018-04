Przedstawiciele z Krety na poligonie w Ustce

Delegacja z NAMFI miała okazję zapoznać się z bazą szkoleniowa poligonu. O jej wykorzystaniu przez wojska ćwiczące zadaniach, jakie są realizowane, zarówno ogniowych, jak i taktycznych opowiedział mjr Mirosław ABRAMOWICZ pełniący obowiązki Szefa Szkolenia CPSP.

Jak podkreślił szef delegacji NAMFI płk NATALLAS: - Zasady działania poligonów są prawie identyczne różnią nas jedynie odległości na jakie możemy prowadzić strzelania. Jednak tu w Ustce macie jeszcze fantastyczną możliwość prowadzenia działań taktycznych jakich możemy Wam pozazdrościć. Na naszym poligonie nie ma takiej opcji. Delegacja miała także okazję zobaczyć szkolenie i wykonywanie zadań bojowych przez śmigłowce z 1. Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych bazujących aktualnie na poligonie.

W panelu dyskusyjnym kończącym spotkanie znaczną część czasu poświęcono na dyskusję na temat bezpieczeństwa prowadzonych na poligonach strzelań w nawiązaniu do sztandarowego hasła NAMFI „Train as you fight - Train with safety” oraz kwestii oceny strzelań.

W słowach podziękowań, które złożone zostały na ręce ppłk Zenona SZUTENBERGA pełniącego obowiązki Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych płk NATALLAS powiedział : - Jesteśmy tu pierwszy raz i spędziliśmy zaledwie kilka godzin, ale czujemy się tak jak byśmy znali się od lat. Gdybym miał przyjść tu do pracy myślę, ze mógłbym bez problemu wykonywać tu swoje obowiązki bo zasady działania i procedury są praktycznie identyczne. Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę. Dziękuję za przyjęcie nas i tak wyczerpujące i merytoryczne spotkanie. Już dziś w imieniu swoim oraz przełożonego zapraszam Pana Pułkownika oraz żołnierzy poligonu do nas do NAMFI, byście mogli się przekonać jak bardzo podobnie działamy. W dowód uznania przekazuję na ręce Komendanta nasz emblemat, na którym widnieje jedna z czterech pierwszych rakiet wystrzelonych w 1969 roku, emblemat NATO symbolizujący powiązanie NAMFI z NATO oraz „KRI KRI” symbol Krety - kozioł aktualnie występujący jedynie na Krecie.

Tekst: mjr Karolina Krzewina-Hyc