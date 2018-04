Dziesiąte święto stołecznego garnizonu

Dziękuję, że stoicie na straży Warszawy. Dziękuję, że wykonujecie tak wiele różnych i ważnych zadań. Służycie pięknie, prezentując absolutnie najwyższe standardy i profesjonalizm – mówił dziś prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Dowództwa Garnizonu Warszawa. W uroczystości wziął udział także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa jest obchodzone w rocznicę powołania w kwietniu 1794 roku pierwszej polskiej władzy wojskowej w stolicy. Dziś było obchodzone po raz dziesiąty. Na placu Piłsudskiego stawili się m.in. przedstawiciele parlamentu, dowództw wojskowych i władz samorządowych oraz żołnierze DGW i podległych Dowództwu jednostek.

– To dzień wsparty wielką tradycją, wywodzoną z 1794 roku, z dni, w których miała miejsce insurekcja kościuszkowska, a podczas niej bitwa o Warszawę, która podniosła do powstania cały kraj. To, obok zwycięskiej bitwy pod Racławicami, największy sukces insurekcji kościuszkowskiej. Wtedy ustanowiono pierwszego dowódcę wojskowego Warszawy – mówił prezydent Duda do zgromadzonych na placu Piłsudskiego. Andrzej Duda nawiązał też do miejsca, w którym odbywała się uroczystość. – Grób Nieznanego Żołnierza to miejsce dla Polaków święte. Miejsce, gdzie oddawany jest hołd wszystkim polskim patriotom, żołnierzom i bohaterom, którzy walczyli o niepodległość Polski – przemawiał. – Nie wszystkie polskie formacje mają zaszczyt obchodzić swoje święto w tym właśnie miejscu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza – dodał prezydent.