Promocja wojska wśród uczniów

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się urządzenie szkolno-treningowe do nauki celowania „Cyklop”. Każdy z uczniów mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, a trzeba przyznać, że wyniki niektórych osób były naprawdę imponujące. Żołnierze dywizjonu przeciwlotniczego udzielali cennych wskazówek, tak aby trafienia do ustawionej tarczy były celne, a uzyskana liczba punktów jak największa. Saperzy prezentowali profesjonalny kombinezon przeciwwybuchowy EOD-9, który chętni mogli przymierzyć i przez chwilę poczuć się jak prawdziwy saper wykonujący otrzymane zadania. Uczniowie na własnej skórze przekonali się, że prezentowany strój nie waży mało, a dość wysoka temperatura powietrza była dodatkowym czynnikiem, który powodował niemały dyskomfort.

W minionym tygodniu żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej udali się do Legnicy, gdzie prezentowali uczniom istotę żołnierskiego rzemiosła, zachęcając ich tym samym do wstąpienia w szeregi wojska.

REKLAMA

Ponadto żołnierze z kompanii rozpoznawczej prowadzili dla uczniów zajęcia - wykłady dotyczące posługiwania się bronią. Przedstawiono podstawy dotyczące zasady działania, warunków bezpieczeństwa oraz częściowego składania i rozkładania broni. Ten punkt, podobnie jak pozostałe, cieszył się dużą popularnością wśród odwiedzających.

Obecny w Legnicy Oficer Sekcji Wychowawczej, porucznik Tomasz Frąckiewicz, powiedział - Z VII Liceum Ogólnokształcącym z Legnicy współpracujemy od wielu lat. Co roku na terenie naszej jednostki wojskowej odbywa się obóz dla klas mundurowych. Ponadto co kilka miesięcy uczniowie przyjeżdżają na kilkudniowe szkolenia w ramach współpracy. Bardzo cieszy nas fakt, że wielu byłych uczniów liceum w późniejszym czasie przechodzi rekrutację do 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Cieszymy się, że zainteresowanie służbą wojskową jest tak duże. My, żołnierze pancernej brygady, prezentujemy młodzieży realia służby, po to, aby mogli chociaż w małym stopniu poznać żołnierskie rzemiosło.

Dla wielu uczniów był to pierwszy raz, gdy mieli możliwość porozmawiać z żołnierzami osobiście i spytać jak tak naprawdę wygląda ich codzienna służba. Świętoszowcy żołnierze z dumą opowiadali o wyzwaniach, z którymi mierzą się każdego dnia, o poligonach i zdaniach, które realizują. Zachęcali do wstąpienia w szeregi pancernej brygady, podkreślając, że chociaż nie jest to łatwa służba, to daje dużo satysfakcji oraz samozadowolenia. Żołnierze mają możliwości rozwoju w różnych kierunkach, co dodatkowo uatrakcyjnia ich służbę. Liczne szkolenia, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, sprawiają, że żołnierze stale podnoszą poziom swojej wiedzy i umiejętności.

Studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej biorą udział w programie Legia Akademicka. Jest to dla nich pewnego rodzaju przepustka, która jest pierwszym krokiem w kierunku zawodowej służby wojskowej.

Każdy, kto chciałby stanąć ramię w ramię z żołnierzami pancernej brygady, może przystąpić do kwalifikacji na terenie świętoszowskiej jednostki. Odbywają się one w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca. Kandydaci przystępują do sprawdzenia z wychowania fizycznego, zgodnie z konkurencjami jakie obowiązują żołnierzy podczas egzaminu rocznego. Ponadto wszystkich chętnych czeka rozmowa przeprowadzana przez żołnierzy z Sekcji Personalnej brygady.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Jednocześnie zapewniamy, że każdy dzień spędzony w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, nie będzie zmarnowanym czasem.

Służba z najlepszymi żołnierzami jest warta wielu wyrzeczeń, ponieważ korzyści jakie z niej płyną są naprawdę bardzo duże.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka, szer. Natalia Wawrzyniak