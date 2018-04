Akcja „Serce"

Dzisiaj w godzinach porannych załoga samolotu An-28TD z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wykonała drugie w tym roku zadanie transportu medycznego w ramach „Akcji Serce”.

W godzinach nocnych z Kliniki Kardiologii i Transplantologii w Warszawie wyruszył, transportem kołowym, zespół lekarzy transplantologów, kierując się do jednego Trójmiejskich szpitali. W tym samym czasie zadanie transportu medycznego w ramach „Akcji Serce” przygotowywała już 43 Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach. Do zadania wytypowano samolot Bryza o numerze 1118. O godzinie 9.35 na pokład Bryzy, dowodzonej przez por. pil. Kamila Bajszczyka, weszli lekarze z pobranymi do przeszczepu organami.

Start z Babich Dołów nastąpił o godzinie 9.35 i po godzinie lotu samolot lądował na lotnisku Okęcie, skąd natychmiast zespół transplantologów przemieścił się do oczekujących na organy pacjentów. Bryza wystartowała w drogę powrotną z Okęcia o 11.35, kończąc lot o 13.02 na lotnisku macierzystym w Babich Dołach.