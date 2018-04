Półmetek sztafety

Sztafeta poświęcona pamięci generała, to impreza cykliczna. W tym roku wystartowało 9 żołnierzy, jednak na każdym z etapów dołączają do sztafety chętni, którzy nie mogąc biec od samego początku chcą choć przez chwilę wziąć udział w biegu. Na każdym etapie prawie 500 km wyzwania uczestnicy spotykają się z mieszkańcami mijanych miejscowości, uczestniczą w akademiach, rozmawiają z dziećmi i młodzieżą. Wczoraj mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z mieszkańcami Leszna.

Wśród zaproszonych gości byli także leszczyński starosta i wiceprezydent miasta Leszna oraz podopieczni Leszczyńskiego Stowarzyszenia „Dzieciom Niepełnosprawnym”, które zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Portret Wojska Polskiego”. Spośród prac z tego konkursu wyeksponowanych w auli żołnierze uczestniczący w sztafecie wybrali najlepsze, a ich autorów nagrodzili upominkami.

Bo choć sztafeta to przede wszystkim chęć upamiętnienia wspaniałego dowódcy, to również doskonała okazja do pokazania, jakie jest wojsko i jego żołnierze. To idealny sposób na przybliżenie historii i tradycji pancernej brygady, którą generał dowodził przez blisko 4 lata, od 2002 do 2005 roku.

VIII sztafeta startując, tradycyjnie już ze Spały odwiedziła Zelów, Szadek, Błaszki, Bojanowo i Leszno. Przed uczestnikami jeszcze Sława, Nowa Sól i Żagań. Dziś sztafeta wyruszyła z Leszna do Sławy gdzie zgodnie z oczekiwaniami dotarła ok 12:45, a stamtąd do Nowej Soli i ostatecznie 20 kwietnia, w dniu święta 34 Brygady Kawalerii Pancernej osiągnie swój cel, czyli Żagań i pomnik gen. broni Tadeusza Buka.

Tekst: ppor. Magdalena Czekatowska