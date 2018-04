Rosomaki dla Bułgarii?

Bułgarski rząd zamierza do 2029 roku wydać na zakupy nowej broni prawie 2 mld euro. Około 600 mln euro ma kosztować 150 kołowych transporterów opancerzonych. Kontraktem tym interesuje się Polska Grupa Zbrojeniowa, producent KTO Rosomak. Konkurentem rodzimego transportera będą m.in. szwajcarska Pirania, niemiecki Boxer oraz bliźniak z Finlandii, czyli Patria AMV.

Bułgarska armia liczy obecnie około 35 tys. żołnierzy zawodowych, a jej wyposażenie jest typowe dla armii państw Europy Wschodniej – w dużej mierze to sprzęt poradziecki. Podstawowymi pojazdami bojowymi tamtejszych wojsk lądowych są wysłużone czołgi T-72 oraz transportery BTR-60PB (część zmodernizowano do standardu BTR-60PB-MD), a trzon sił powietrznych stanowią myśliwce MiG-29 i MiG-21 oraz maszyny szturmowe Su-25.

Trzy lata temu rząd w Sofii przyjął wieloletni – nakreślony aż do 2029 roku – plan modernizacji sił zbrojnych. Zakłada on zwiększenie nakładów na armię do ponad 2% PKB, dzięki czemu ma być możliwy zakup nowych samolotów wielozadaniowych, modułowych okrętów patrolowych oraz kołowych transporterów opancerzonych. Łącznie na unowocześnienie uzbrojenia Bułgaria chce przeznaczyć około 2 mld euro.