Sportowcy z WAT wygrali VII Puchar Rektorów

Gospodarze turnieju o Puchar Rektorów, czyli reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej, nie dali szans rywalom z innych uczelni wojskowych. Wygrali siedem z ośmiu konkurencji i zdobyli główne trofeum. – Z roku na rok poziom zawodów o Puchar Rektorów jest coraz wyższy – mówi dr Saturnin Przybylski, kierownik Studium Wychowania Fizycznego WAT.

Na obiektach sportowych Wojskowej Akademii Technicznej o główne trofeum zawodów rywalizowały reprezentacje sześciu uczelni mundurowych: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz gospodarzy – WAT. Do klasyfikacji generalnej liczyły się punkty zdobyte w dwóch sportach zespołowych – piłce nożnej i siatkówce – oraz w rywalizacji w sześciu dyscyplinach indywidualnych. W biegach przełajowych, trójboju siłowym, tenisie ziemnym, pływaniu i badmintonie do punktacji generalnej wliczano wyniki zespołowe, zaś w strzelectwie sportowym do „generalki” liczyły się punkty za miejsca zajęte przez zawodników poszczególnych reprezentacji.

Reprezentanci gospodarzy triumfowali w rywalizacji w siedmiu dyscyplinach. Przegrali tylko w punktacji zespołowej biegów przełajowych. Cross wygrali sportowcy z AWL we Wrocławiu, a zawodnicy z WAT zajęli trzecią pozycję. W klasyfikacji generalnej reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej wyprzedziła Akademię Wojsk Lądowych i Akademię Marynarki Wojennej.