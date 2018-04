Okrętowa Grupa Zadaniowa na morzu

Okręty 3 Flotylli Okrętów 16 kwietnia rozpoczęły kolejne w tym roku manewry na Bałtyku, celem których jest doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia operacji osłony transportu morskiego.

W ćwiczeniu uczestniczą okręty 3 Flotylli Okrętów sformowane w tzw. Okrętową Grupę Zadaniową (OGZ), lotnictwo morskie oraz jednostki brzegowe. OGZ tworzą dwa okręty rakietowe typu Orkan (ORP Piorun i Grom), fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko, okręt ratowniczy ORP Lech oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub. W skład komponentu lotniczego wchodzą śmigłowce: pokładowy SH-2G Kaman, ratowniczy W-3WARM Anakonda, a także samoloty Su-22. Na lądzie operują siły 43. Batalionu Saperów oraz Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Załogi okrętów będą monitorowały morskie szlaki komunikacyjne, wykonywały strzelania artyleryjskie do celów morskich i powietrznych oraz strzelania rakietowe do celów powietrznych. Podczas ćwiczenia prowadzone zostanie rozpoznanie sił przeciwnika i potencjalnych zagrożeń asymetrycznych (grup terrorystycznych i pirackich). Równolegle do zadań typowo bojowych załogi okrętów przećwiczą obronę przeciwawaryjną polegającą na walce z pożarami i z przebiciami kadłuba.