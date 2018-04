Transport operacyjny

Przez blisko 2 tygodnie żołnierze 2 Brygady Zmechanizowanej szkolić się będą w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowy w Wędrzynie. Początek poligonu zainicjował transport operacyjny.

13 kwietnia pododdziały pierwszego batalionu zmechanizowanego dokonały przemieszczenia transportem operacyjnym do Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Wędrzyn, by ćwiczyć swoje umiejętności w terenie zurbanizowanym. Przewóz żołnierzy i sprzętu na trasie Złocieniec – Wędrzyn był realizowany sposobem mieszanym: drogowo-kolejowym. Bojowe wozy piechoty wraz ze swoim zabezpieczeniem przemieszczały się transportem kolejowym do miejscowości Trzemeszno Lubuskie, gdzie zostały załadowane na transport drogowy i dojechały do miejsca docelowego.

Przewóz wojsk transportem operacyjnym jest bardzo ważnym elementem szkolenia, począwszy od przygotowania teoretycznego żołnierzy z zakresu załadunku, rozładunku, jak i warunków bezpieczeństwa, po praktyczną realizację transportu operacyjnego. Niezwykle ważnym elementem takiego transportu jest wjazd na platformy kolejowe, a następnie zjazd z nich. Jest to swoisty sprawdzian umiejętności dla kierowców bojowych wozów piechoty i dowódców, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie i wyprowadzane wozów z transportu.