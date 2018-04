Dzień Sapera

16 kwietnia kolejny raz wojska inżynieryjne obchodzą święto, które ustanowiono w 1946 roku w rocznicę forsowania linii Odry i Nysy Łużyckiej. Jak co roku, centralne uroczystości święta Wojsk inżynieryjnych obyły się pod pomnikiem „Chwała Saperom” w Warszawie.

Główna część uroczystości, która rozpoczęła się o godzinie 12.00, poprzedzona została mszą świętą celebrowaną przez Biskupa Polowego WP dr Józefa Guzdka, w której wzięli udział m.in.: inspektor rodzajów wojsk gen. bryg. Sławomir Owczarek, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek Wawrzyniak oraz byli szefowie wojsk inżynieryjnych: gen. broni Henryk Tacik, gen. dyw. Janusz Lalka, gen. bryg. Bogusław Bębenek.

Biskup polowy podziękował saperom za służbę i życzył, aby pełnili ją we wzajemnej serdeczności i życzliwości. Porównał saperów do życia świętego Tomasza Apostoła zwanego „Didymos” - Saper musi być czujny, ale także nieufny, musi swoje działania opierać na rozumie, doświadczeniu bo to od jego decyzji zależy życie i zdrowie żołnierzy, ludności cywilnej. Mimo iż już dwa lata upłynęły od Światowych Dni Młodzieży obchodzonych w Polsce, to kolejny raz saperzy usłyszeli podziękowania od biskupa polowego: - Bez Was trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie tak wielkiego przedsięwzięcia, to dzięki Wam wszystko skończyło się szczęśliwie.