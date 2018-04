Ćwierć wieku współpracy z amerykańskimi gwardzistami

Nie ma silniejszego partnerstwa, nie ma silniejszej przyjaźni niż ta, która łączy obywateli stanu Illinois i Polaków. Dziękuję za waszą służbę na rzecz demokracji i wolności oraz za tę więź, która łączy oba nasze kraje – mówił Bruce Rauner, gubernator stanu Illinois podczas spotkania z okazji 25. rocznicy nawiązania współpracy Wojska Polskiego z Gwardią Narodową stanu Illinois.

Współpracę pomiędzy Gwardią Narodową stanu Illinois a polską armią zapoczątkowało wsparcie udzielane Polsce w czasie przygotowywania się do wejścia do NATO od 1993 roku. To wtedy zainicjowano program stanowy Partnerstwo Polska – Gwardia Narodowa Stanu Illinois (PPGNI), obejmujący szerokie spectrum współpracy.

Dziś, z okazji rocznicy nawiązania dwustronnej współpracy, odbyło się w Warszawie uroczyste spotkanie. Wzięli w nim udział m.in. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej; Paul Jones, ambasador USA w Polsce; Bruce Rauner, gubernator stanu Illinois oraz najważniejsi dowódcy polskiej armii z gen. Leszkiem Surawskim, szefem Sztabu Generalnego WP na czele. W przyjętej z tej okazji proklamacji gubernator Rauner ogłosił, że 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. – będzie także dniem uroczystych obchodów programu partnerstwa strategicznego z Polską.