Rocznicowe uroczystości

W poniedziałek, 16 kwietnia br. żołnierze Czarnej Dywizji uczcili w Przewozie krwawe wydarzenia sprzed 73 lat, rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej.

Chcąc oddać pamięć o bohaterach jednej z najbardziej zaciętych bitew II Wojny Światowej przed zdobyciem Berlina, w niewielkiej miejscowości, leżącej nad graniczną rzeką, pod pomnikiem poległych żołnierzy 27 Pułku Piechoty odbyły się uroczystości rocznicowe.

To właśnie na tych terenach żołnierze II Armii Wojska Polskiego, a w jej składzie oddziały, których tradycje kontynuują jednostki wchodzące w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) forsowały Nysę Łużycką. Rozpoczęte 16 kwietnia 1945 roku forsowanie Nysy Łużyckiej było częścią tak zwanej operacji łużyckiej, podczas której doszło do bitwy pod Budziszynem. Była to jedna z najbardziej krwawych bitew w historii wojska polskiego.