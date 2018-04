Pamiętają o Katyniu

13 kwietnia przypada kolejna rocznica Zbrodni Katyńskiej. Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku pod dowództwem sekcyjnego ZS Jakuba Musiała, ucznia klasy drugiej o profilu wojskowym w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku, upamiętniła 78 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

W Tymbarku obok pomnika przy Dębie Pamięci kpt Jerzego Myszkowskiego, Strzelca – Legionisty zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD - Strzelcy zapalili znicz, odmówili modlitwę w intencji pomordowanych i oddali hołd bohaterskiemu żołnierzowi. Również w Zespole Szkół przygotowali okolicznościową gazetkę.

– Według relacji jednego z żołnierzy Kampanii Wrześniowej, jednostka w której obydwaj służyli znalazła się w okrążeniu wojsk bolszewickich. Żołnierz ten w przebraniu cywilnym wrócił do domu. Jerzy namawiany by zrobił to samo, miał wtedy powiedzieć: „Nie zdejmę munduru polskiego żołnierza, skoro włożyłem go by bronić swojej ojczyzny”.