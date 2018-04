Wirtualne potyczki pancerne

Zajęcia w Szwajcarii trwały tydzień. Najpierw do wojskowej bazy w kantonie Berno wyjechało trzech żołnierzy, których pancerniacy ze szwajcarskiego centrum przygotowali do roli instruktorów. Tydzień później dołączyli do nich pozostali czołgiści z 1 batalionu czołgów świętoszowskiej brygady. W sumie w Szwajcarii szkoliło się 29 czołgistów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, czyli 6 załóg czołgów Leopard 2A4 oraz pięciu instruktorów. Całą polską grupą dowodził kpt. Mariusz Broński, dowódca 4 kompanii czołgów.

Szwajcarskie Centrum Szkolenia Wojsk Zmechanizowanych (Mechanised Training Centre) wyposażone jest w specjalistyczne symulatory, których nie ma polskie wojsko. Urządzenia zintegrowane są w jedną platformę informatyczną, umożliwiającą szkolenie w oparciu o obraz generowany na ekranach o zakresie 360 stopni. Na symulatorze mogą jednocześnie prowadzić działania bojowe dwa plutony. – W ten sposób dowodzący plutonami oraz załogi czołgów ćwiczą współpracę. Mogą wspólnie ustalać rozwiązania taktyczne, które przyniosą im powodzenie w walce – wyjaśnia mł. chor. Eligiusz Nieradka, podoficer sztabu 1 batalionu czołgów.

Podwładni kpt. Brońskiego mieli już okazję szkolić się w Thun, dlatego tym razem tylko pierwszy dzień poświęcili na treningi załóg, potem już wykonywali zadania taktyczne całym plutonem.

Czołgiści z Polski mieli do dyspozycji cztery urządzenia: ELSA – elektroniczny, taktyczno-ogniowy trenażer czołgu Leopard WE (wersja szwajcarska) dla załóg czołgów, FASPA – elektroniczny symulator przeznaczony do praktycznego szkolenia kierowców czołgów, TURRET TRAINER – trenażer wieży czołgu, w którym prowadzi się szkolenie zgrywające załogi czołgów bez kierowców oraz LASER CABIN – symulator przeznaczony do szkolenia działonowych i dowódców wozów.

Szwajcarskie urządzenia umożliwiają prowadzenie treningów w różnych warunkach pogodowych i w różnym terenie. Polscy czołgiści, którzy rzadko mogą szkolić się np. w rejonie górzystym, dzięki trenażerowi ELSA mieli szansę na tego rodzaju szkolenie.

25 godzin w boju

Żołnierze zajęcia rozpoczynali o 7.30 i z przerwą na obiad trenowali na symulatorach do godziny 17. Tylko w ciągu trzech dni, korzystając z jednego urządzenia – ELSA – polskie załogi oddały 727 strzałów z armaty czołgowej i 1073 strzały z broni pokładowej.

Symulatory, na których ćwiczyli żołnierze pozwalają na bieżąco monitorować ich działania i wyłapywać ewentualne błędy. – Wystarczy, że jakaś załoga użyje niewłaściwej amunicji lub przeoczy cel, który miała wykryć i zniszczyć, a urządzenie natychmiast to odnotuje – wyjaśnia mł. chor. Nieradka. Wówczas dowódca kompanii może w każdej chwili zatrzymać szkolenie, omówić błędy i dać szansę na ponowne, poprawne wykonanie zadania.

Kpt. Broński dodaje, że taki system świetnie sprawdza się w przygotowaniu dowódców załóg i plutonów do planowania i późniejszego prowadzenia walki.

5 milionów oszczędności

Jak Polacy poradzili sobie z na zajęciach? Czołgiści zrealizowali w sumie 63 scenariusze działań bojowych, także takich, podczas których kierownik zajęć celowo programował np. uszkodzenie sprzętu lub awarię. System elektroniczny podawał wyniki działań żołnierzy w procentach obrazujących skutki zniszczenia i obezwładniania celów przeciwnika. Podczas wszystkich zadań świętoszowscy pancerniacy uzyskali skuteczność trafień rzędu 77%. Natomiast w przypadku operacji takich, jak: marsz, obrona, natarcie czy działania opóźniające, czołgistom udało się zniszczyć do 95% celów przeciwnika. Podobny wynik uzyskali ze strzelania w trakcie marszów pododdziału.

Dowódcy podkreślają, że dodatkową zaletą szkolenia na symulatorach są oszczędności. Zakładając, że jeden pocisk do armaty czołgu kosztuje około 7 tys. złotych, jednostka ze Świętoszowa zaoszczędziła ponad 5 mln zł. Blisko 7 tys. zł kosztowałoby paliwo, gdyby zamiast na symulatorach, żołnierze ćwiczyli w terenie (nie licząc kosztów amortyzacji i napraw podzespołów).

Czołgiści z 10 Brygady Kawalerii Pancernej na trening do Szwajcarii po raz pierwszy wyjechali w 2016 roku. Wówczas przeszkolonych zostało 20 załóg czołgów. W ubiegłym roku w zajęciach na symulatorach w Mechanised Training Centre uczestniczyło 16 załóg Leopardów. W tym roku pancerniacy jeszcze kilka razy wyjadą do Thun. W sumie w tym roku ćwiczenia w szwajcarskim ośrodku przejdzie ponad 100 polskich pancerniaków z 10 i 34 Brygady Kawalerii Pancernej.