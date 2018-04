Ważny krok w budowie Brygad OT

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze, pierwszych ochotników przeszkoli w ramach 8-dniowego szkolenia wyrównawczego. To szkolenie jest skierowane do rezerwistów czyli osób, którzy mają już za sobą jedną z form służby wojskowej i składali przysięgę wojskową. Ochotnicy z południowego Mazowsza zostaną wcieleni w struktury batalionu lekkiej piechoty w Grójcu, ich szkolenie będzie prowadzone na podwarszawskich obiektach poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz 1 Brygady Pancernej.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej przeszkoli pierwszych ochotników w ramach 16-dniowego szkolenia podstawowego skierowanego do osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Wcielenie ochotników oraz szkolenie będzie realizowane w Morągu, gdzie siedzibę ma pierwszy z batalionów lekkiej piechoty, jaki został sformowany w ramach warmińsko – mazurskiej brygady.

W obydwu brygadach do szkolenia żołnierze będą wykorzystywali najnowocześniejsze karabinki polskiej produkcji - GROT.

Innowacyjny system szkolenia w WOT

Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w Wojskach Obrony Terytorialnej został wdrożyły innowacyjny - trzyletni system szkolenia. System ten jest skonstruowany w taki sposób aby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe oraz 8-dniowe szkolenia wyrównawcze.

Czym jest tzw. „szesnastka”?

„Szesnastka” to szkolenie podstawowe, skierowane dla tych ochotników, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową, trwa ono 16 dni i jest prowadzone w systemie ciągłym, a żołnierze podczas jego trwania nie rozstają się z bronią.

Pierwszy dzień „szesnastki” to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są tzw. „testowi wejściowemu” sprawności fizycznej i badaniu współczynników masy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej czy też topografii. Priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas szkolenia strzeleckiego statystyczny Terytorials zużywa ok. 100 sztuk amunicji. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.

Zwieńczeniem „szesnastki” rozpoczynającej się na Warmii i Mazurach będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 22 kwietnia br. w Parku Miejskim w Morągu.

Czym jest szkolenie wyrównawcze?

Szkolenie wyrównawcze jest skierowane do rezerwistów rozpoczynających Terytorialną Służbę Wojskową. Jego celem jest wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych jednostkach wojskowych. Z uwagi na większe doświadczenie tych ochotników, szkolenie to jest krótsze niż podstawowe i trwa 8 dni. Podobnie jak w przypadku tzw. „szesnastki” żołnierze nie rozstają się z bronią, a szkolenie trwa po 12 godzin na dobę. Największy nacisk podczas szkolenia zostanie położony na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania. Ważnymi elementami będą również pomoc przedmedyczna i topografia.

Co później?

16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów. Po ich zakończeniu żołnierze WOT rozpoczynają trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym, czyli w czasie wolnym od pracy. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz OT będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu trzech lat żołnierze OT będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Kształcenie specjalistów realizowane będzie w większym wymiarze czasowym.

Jak przebiega formowanie WOT?

Proces budowy piątego rodzaju sił zbrojnych przebiega w sposób planowy, zgodnie z koncepcją zatwierdzoną 25 kwietnia 2016 r.

Od 15 stycznia rozpoczęło się formowanie kolejnych siedmiu brygad OT w centralnej Polsce. Ambicją dowództwa WOT jest, aby do końca br. rozpocząć szkolenie ochotników w tych brygadach. Równolegle trwa szkolenie ochotników w sześciu brygadach obrony terytorialnej sformowanych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji – na wschodzie kraju.

W 2018 roku dowództwo WOT planuje przeszkolić ponad 17 tys. żołnierzy, przy czym zakłada się, że zasadniczym miejscem szkolenia będą stałe rejony odpowiedzialności poszczególnych kompanii lekkiej piechoty.

Na dzień 6 kwietnia br. w Wojskach Obrony Terytorialnej służy już blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: ponad 7 tys. żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych.

Kim jest statystyczny Terytorials?

Przeprowadzone analizy pokazują, że blisko 50% żołnierzy TSW posiada wykształcenie średnie, a 32% wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym to niecałe 9% żołnierzy.

Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne.

Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalecenie). Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.

Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 31 lat. W WOT służbę pełni ponad 9% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.

Źródło: ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy/Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej