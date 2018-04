Polska odda hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej

Ten dzień zmienił Polskę. Osiem lat temu w katastrofie prezydenckiego samolotu zginęło 96 osób, elita kraju. W całej Polsce odbędą się dzisiaj uroczystości rocznicowe. Przedstawiciele resortu obrony i Wojska Polskiego złożą wieńce przed pomnikami i tablicami pamiątkowymi, a na stołecznym Placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie pomnik ofiar katastrofy.





Rankiem 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M wystartował z warszawskiego Okęcia. Na jego pokładzie było 96 osób – delegacja na uroczystości upamiętniające ofiary sowieckiej zbrodni w Katyniu oraz załoga. O 8.41 czasu polskiego doszło do tragedii. W wyniku katastrofy zginęli wszyscy pasażerowie prezydenckiego Tupolewa. W jednej chwili odeszła elita państwa. Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, prezydent Ryszard Kaczorowski, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego z gen. Franciszkiem Gągorem, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, parlamentarzyści, urzędnicy, duchowni...

– Tragedia smoleńska zabrała przedstawicieli różnych pokoleń, opcji politycznych i zawodów. Łączyła ich wszystkich sprawa nadrzędna – miłość do Ojczyzny. Pragnęli, by Polska była bezpieczna i suwerenna, by się szybko rozwijała. Temu poświęcali pracę i służbę. Doskonale rozumieli znaczenie i potrzebę kultywowania historii oraz tradycji naszego państwa, które przez wieki scalają nasz Naród i dają siłę do pokonywania wszelkich przeciwności i zagrożeń – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej na łamach specjalnego dodatku do miesięcznika „Polska Zbrojna”.





W całym kraju odbędą się dzisiaj uroczystości rocznicowe. Ich głównym punktem będzie odsłonięcie w Warszawie na Placu Piłsudskiego pomnika ofiar katastrofy. Monument będzie przypominał trap do samolotu, na boku którego wyryte zostaną nazwiska wszystkich 96 ofiar. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Jerzy Kalina. – Wszyscy, którzy byli na pokładzie tego samolotu, lecieli tam ze szlachetnych pobudek, żeby oddać hołd polskim oficerom, którzy zostali zamordowani ludobójczo w Katyniu – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej. – Więc nie ma wątpliwości co do tego, że im się należy upamiętnienie. Przecież zginęli lecąc tam w sprawie państwowej, służyli polskiemu państwu; wszyscy, którzy byli na pokładzie tego samolotu, nawet ci, którzy pochodzili z różnego rodzaju organizacji, oni też służyli polskiemu państwu utrwalając tę pamięć i jadąc tam, by złożyć hołd pomordowanym polskim oficerom. Nie ma w ogóle pytania, czy tym ludziom się należy upamiętnienie, pomnik, czy im się nie należy. Oczywiście, że im się należy. Ten pomnik powinien stanąć w centralnym miejscu Warszawy – dodał prezydent.

Na Placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie także postument w miejscu, w którym stanie w najbliższej przyszłości pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.