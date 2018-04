Walki żołnierzy na gali Armia Fight Night

W odmiennym nastroju klatkę opuszczał żołnierz 15 Brygady. – Jestem bardzo zadowolony. Po mojej ostatniej porażce nieco się podłamałem i na dwa lata zawiesiłem na kołku rękawice. Dziś przypomniałem się kibicom nokautem w pierwszej rundzie i nabrałem ochoty na kolejne walki – wyjaśnił zawodnik MMA Team Ełk.

Obaj żołnierze stoczyli już walki na galach dla największych polskich federacji MMA. Należą też do ścisłej czołówki Wojska Polskiego w walce wręcz. Przed kilkoma tygodniami spotkali się w finale mistrzostw WP w walce w bliskim kontakcie. Także tamten pojedynek wygrał Zawadzki. Z kolei Chmiel był triumfatorem trzech poprzednich edycji zawodów.

Kolejnym żołnierzem, którego mogli obejrzeć kibice zgromadzeni w hali im. Olimpijczyków Polskich, był st. szer. Tomasz Zawadzki. Brat bohatera wieczoru musiał jednak uznać wyższość Vitalija Ulicha z Białorusi, który zwyciężył poprzez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Warto odnotować efektowne zwycięstwo Pauliny Raszewskiej, która powróciła do formy po porażce w zawodowym debiucie w formule MMA (na 42. gali Konfrontacji Sztuk Walki). Jej rywalką była Olga Yakimchyk. Przez większą część walki zawodniczki wymieniały ciosy w tzw. stójce, ale chwilę przed zakończeniem trzeciej rundy Raszewska wykorzystała moment nieuwagi Białorusinki i zdołała skutecznie „zapiąć duszenie trójkątne”. – Nie jestem zaskoczony takim rozwiązaniem. Jeżeli Paulina przeniesie do klatki to, co robi na sali treningowej, regularnie będzie nokautowała swoje rywalki i zmuszała je do poddania się – uważa ppor. Filip Bątkowski, pomysłodawca i organizator gali AFN.

Starciem, które na długo zapadnie kibicom w pamięć, z pewnością będzie pojedynek Piotra Kamińskiego i Patryka Surdyna. Obaj fighterzy byli świetnie przygotowani i zaprezentowali pełne możliwości dyscypliny. Trzy rundy obfitowały w liczne uderzenia, kopnięcia, obalenia, rzuty, walkę w parterze i szczelną obronę. Po pełnym dystansie walki i jednogłośnej decyzji sędziów, w górę powędrowała ręka Surdyna.

Po rywalizacji w Łomży na jednego z zawodników federacji Armia Fight Night o najbardziej efektownym stylu walki wyrósł Jacek Bednorz. Reprezentant MMA Warriors Zabrze podczas pierwszej gali AFN pokonał (poprzez duszenie w drugiej rundzie) utalentowanego zawodnika Armii Dęblin, ppor. Nikodema Ziemeckiego. Z kolei w sobotę już w pierwszej rundzie „udusił” wspieranego przez miejscową publiczność wychowanka Fight Club Łomża, Macieja Roszkowskiego.

Widowiska organizowane przez ppor. Filipa Bątkowskiego zyskują coraz większy rozgłos i uznanie w środowisku zawodowego MMA. Gale z udziałem wojskowych jednocześnie promują armię wśród zawodników i kibiców MMA oraz tę popularną dyscyplinę wśród żołnierzy. – Cały czas się uczymy, wyciągamy wnioski i jesteśmy coraz lepsi. Dziś było lepiej niż w Siedlcach (pierwsza gala AFN – przyp. red.), a następnym razem będzie jeszcze lepiej. Jestem zadowolony z tego wydarzenia, ale nasze ambicje są dużo większe – zapewnił oficer Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Zapowiada, że w tym roku planuje zorganizować jeszcze dwie gale, w tym upamiętniającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Polska Zbrojna” objęła galę Armia Fight Night „Drugie uderzenie” patronatem medialnym.

Wyniki Armia Fight Night „Drugie uderzenie”

7 kwietnia, hala im. Olimpijczyków Polskich, Łomża

Walka wieczoru:

77 kg: Mateusz Zawadzki pok. Dominik Chmiel przez TKO w rundzie 1.

Pozostałe walki:

84 kg: Jacek Bednorz pok. Maciek Roszkowski przez poddanie (duszenie zza pleców) w rundzie 1;

68 kg: Vitaly Ulich pok. Tomasz Zawadzki przez TKO w rundzie 1;

84 kg: Adam Biegański pok. David Sokolovsky przez jednogłośną decyzję sędziów;

77 kg: Karol Skrzypek pok. Krystian Cwalina przez TKO w rundzie 2;

66 kg: Hubert Sulewski pok. Aleh Biruk przez TKO w rundzie 1;

61 kg: Patryk Surdyn pok. Piotr Kamiński przez jednogłośną decyzję sędziów;

57 kg: Paulina Raszewska pok. Olga Yakimchyk przez poddanie (trójkąt nogami) w rundzie 3;

Semi pro – 70 kg: Piotr Mroczkowski pok. Maciek Kierzkowski niejednogłośną decyzją sędziów;

Semi pro – 70 kg: Kamil Czyżewski pok. Hubert Żochowski jednogłośną decyzją sędziów.