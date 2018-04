Finał akcji „SpoKREWnieni służbą”

Przez miesiąc krew oddawali przedstawiciele służb mundurowych podległych MON oraz MSWiA. W ogólnopolskiej akcji „SpoKREWnieni służbą” udało się zebrać prawie 7 tys. l krwi, w tym ponad 2 tys. l oddali żołnierze i pracownicy resortu obrony. Ogólnopolska zbiórka krwi została zorganizowana dla upamiętnienia żołnierzy wyklętych.

W zbiórce krwi „SpoKREWnieni służbą” wzięło udział 5121 żołnierzy i pracowników wojska. Wojskowi oddali 2306 l bezcennego płynu. W sumie w ramach akcji udało się zebrać 7 tys. l krwi. Jednym z uczestników kampanii był st. sierż. Rafał Graca z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Żołnierz oddał krew po raz pierwszy w życiu. – W służbie jestem od 21 lat, ale nigdy wcześniej nie oddawałem krwi. Postanowiłem jednak w tym roku dołączyć do kampanii „SpoKREWnieni służbą” – opowiada st. sierż. Graca. – Nie ukrywam, miałem trochę obaw, ale ostatecznie nie było tak źle. Oddałem 450 ml krwi. Cieszę się, że mogę w ten sposób komuś pomóc. Zamierzam oddawać krew regularnie. Żałuję teraz, że tak długo czekałem z tą decyzją.

Wielu żołnierzy, którzy przyłączyli się do akcji, krew oddało po raz pierwszy. W roli dawców zadebiutowała część żołnierzy z Pułku Reprezentacyjnego, z 15 Brygady, 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej czy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. – Dużo żołnierzy od lat oddaje krew. W tym roku wielu też pierwszy raz udało się do stacji krwiodawstwa. Z naszej brygady było to 40% uczestników kampanii – mówi st. kpr. Kamil Buć z 15 BZ. Żołnierz przyznaje, że obawy przed oddaniem krwi wynikają najczęściej z niewiedzy. – Boją się, że jeśli raz oddadzą krew, to będą musieli robić to już całe życie. A to przecież nieprawda – dodaje. On sam oddał krew 1 marca w dniu inauguracji ogólnopolskiej zbiórki zorganizowanej dla upamiętnienia żołnierzy wyklętych. – Jestem honorowym dawcą od 12 lat – przyznaje kapral. Wyjaśnia, że w 15 Brygadzie w ciągu miesiąca krew oddało około 170 żołnierzy podczas trzech zbiórek. Zostały zorganizowane w Giżycku, Bemowie Piskim i Orzyszu. – Do przyłączenia się do akcji zaprosiliśmy też przedstawicieli Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, WOPR-u i Policji. W Bemowie Piskim krew oddali także żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO, a w Orzyszu wojskowi z 15 Pułku Saperów – wylicza podoficer.