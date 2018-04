Dokumenty polskiego wywiadu na liście UNESCO

– Decyzja o wpisaniu tych dokumentów na Listę UNESCO to dowód znaczenia polskiego wywiadu, zwłaszcza osiągnięć kryptologów w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz Bitwy Warszawskiej – mówi kierownik CAW-u.

Certyfikat potwierdzający wpis na prestiżową listę wręczył dr. hab. Sławomirowi Cenckiewiczowi, dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego, Marek Magierowski, wiceminister spraw zagranicznych. – To zaszczyt i zarazem zobowiązanie, by dbać i chronić zbiory znajdujące się w naszych archiwach – podkreślał wiceszef MSZ.

Program Pamięć Świata (Memory of the World) Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) realizowany jest od 1992 roku. Jego podstawowym celem jest wspieranie działań służących ochronie archiwalnych dokumentów oraz ich upowszechnianie. Międzynarodowa Lista Pamięci Świata tworzona jest w ramach programu od 1997 roku. Zawiera ona wykaz zabytków piśmiennictwa o szczególnym znaczeniu historycznym lub kulturowym. Co dwa lata dyrektor generalny UNESCO, na wniosek Międzynarodowego Komitetu Doradczego wpisuje na nią kolejne obiekty.

Znajduje się na niej 427 pozycji: dokumenty, rękopisy, druki, inskrypcje z całego świata. Wśród polskich archiwaliów zgłoszonych przez Polski Komitet Programu Pamięć Świata są m.in. dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus”, rękopisy Fryderyka Chopina i tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980 roku. Jednocześnie z aktami polskiego wywiadu wojskowego, na Listę wpisano dwa inne dokumenty zgłoszone przez Polskę: akt Unii Lubelskiej z 1569 roku, przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, oraz znajdujący się w Instytucie Pamięci Narodowej raport gen. Jürgena Stroopa, dowódcy SS i Policji w Okręgu Warszawskim dotyczący stłumienia powstania w getcie warszawskim wiosną 1943 roku. W sumie na Listę Pamięci Świata UNESCO wpisano 17 polskich zabytków.