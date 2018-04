„Kormoran” zaprasza na pokład

Niszczyciel min ORP „Kormoran” przez dwa dni będzie gościł zwiedzających. Stanie przy Nabrzeżu Pomorskim w centrum Gdyni. To najnowszy okręt marynarki wojennej. Przeznaczony jest do poszukiwania i zwalczania min morskich. Służbę rozpoczął w listopadzie ubiegłego roku. Należy do 13 Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Kadłub z amagnetycznej stali, która utrudnia namierzenie jednostki przez radary nieprzyjaciela. Zamiast klasycznych śrub pędnik cykloidalny zapewniający wysoką zwrotność. Do tego cztery typy pojazdów podwodnych, system zarządzania walką, armata i trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Od jutra chętni będą mogli wejść na jego pokład i przyjrzeć mu się z bliska. A wszystko to przy okazji święta Centrum Operacji Morskich oraz 13 Dywizjonu Trałowców. Pierwsza z imprez odbędzie się jutro, druga zaś w piątek.

– „Kormoran” zostanie udostępniony zwiedzającym w godzinach od 9.00 do 11.30 oraz od 13.30 do 16.00 – zapowiada kmdr ppor. Piotr Adamczak, rzecznik COM. W tym samym czasie będzie można zwiedzać, zacumowany tuż obok, mały okręt rakietowy ORP „Piorun”. Jego wizytówkę stanowią nowoczesne rakiety RBS15 Mk3. Pozwalają zwalczać cele nawodne oddalone nawet o przeszło 200 km. ORP „Piorun” to jedna z trzech jednostek typu „Orkan”, które służą pod biało-czerwoną banderą.