Koordynacja działań polsko-amerykańskich

REKLAMA

Element Dowodzenia Misją (ang. Mission Command Element / MCE) został utworzony na bazie dowództwa 4 Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej w Europie (ang. 4th Infantry Division US Army Europe) 12 lutego 2015 roku w celu wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckego na terenie Europy, obrony kolektywnej państw Europy Centralnej i Wschodniej oraz zwiększenia gotowości do odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

MCE jest komponentem dowódczo-sztabowym szczebla dywizyjnego odpowiedzialnym za dowodzenie siłami amerykańskimi w Europie rozmieszczonymi na jej terenie w ramach operacji Atlantic Resolve, w tym stacjonującymi na terenie Polski: Pancerną Brygadową Grupą Bojową (ang. Armored Brigade Combat Team), Brygadą Lotnictwa Bojowego (ang. Combat Aviation Brigade), czy elementami logistycznymi, takimi jak Batalion Wsparcia Bojowego (ang. Combat Sustainment Support Battalion).

Pierwotnie MCE było ulokowane w Baumholder w Niemczech, jednak 29 kwietnia 2017 roku zapadła decyzja o przemieszczeniu personelu i wyposażenia komponentu do Poznania. Miało to na celu osiągnięcie pełnego efektu wzmocnionego odstraszania i obrony Polski oraz pozostałych państw wschodniej flanki NATO, poprzez zapewnienie szybkości i spójności działań obronnych, do których przeznaczone są wojska amerykańskie rozmieszczone w tym regionie kontynentu.

W ramach dowództwa w Poznaniu stacjonuje ponad 100 żołnierzy amerykańskich oraz kilkadziesiąt jednostek sprzętu. Strona polska zapewniła Amerykanom niezbędną infrastrukturę i wsparcie. Dowództwo to stanowi pośredni element dowodzenia ponad 6 tysiącami przedstawicieli sił zbrojnych USA prowadzących dwustronne operacje szkoleniowe i wielonarodowe ćwiczenia w tej części Europy.

28 lutego 2018 roku miało miejsce przekazanie dowodzenia w MCE w Poznaniu - 1 Dywizja Piechoty Armii Amerykańskiej przejęła dowodzenie od 4 Dywizji Piechoty.

Tekst: kpt. Krzysztof Płatek