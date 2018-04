Gala Sportu Wojskowego, czyli czas na podsumowania

Dzisiejszy dzień, to święto sportu wojskowego. Święto żołnierzy, których wyniki sportowe rozsławiają Wojsko Polskie w kraju i na arenie międzynarodowej – podkreślił gen. broni Jarosław Mika otwierając Galę Sportu Wojskowego. Podczas niej wyróżniono sportowców, trenerów i działaczy. Nagrodzono również zwycięzców plebiscytu sportowego naszej redakcji.

Sportowcom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w 2017 roku gratulowali m.in. Sebastian Chwałek, wiceminister obrony; Jan Widera, wiceminister sportu i turystyki oraz gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Uroczystość odbyła się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.

– Sport zawsze odgrywał ważną rolę w wojsku. Jako istotny element szkolenia jest naturalną częścią żołnierskiego dnia. Powinien nie tylko podnosić sprawność fizyczną żołnierzy, ale również dawać radość, służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Wysportowany żołnierz, to gwarancja bezpieczeństwa nas wszystkich i naszej ojczyzny – podkreślił w liście skierowanym do uczestników uroczystości Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Szef resortu obrony pogratulował też wszystkim wyróżnionym na Gali osobom, dzięki którym w ubiegłym roku mogliśmy cieszyć się tytułami i zdobytymi medalami. – Tych osiągnięć i wzruszeń nie byłoby bez zaangażowania i determinacji osób odpowiedzialnych za sport wojskowy – zaznaczył minister.

– Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów sportowych, zarówno kadrze szkoleniowej, jak i dowódcom. Dziękuję za wytrwałość i ciężkie treningi tym, którzy zdobywali medale w imieniu Wojska Polskiego, ale też w imieniu naszego państwa – dodał wiceminister Sebastian Chwałek. Natomiast wiceminister sportu i turystyki podkreślił, że w 2017 roku byliśmy świadkami pięknych sukcesów, które przyniosły radość i dumę polskiej armii i wszystkim Polakom. – Dziękuję za waszą pracę, determinację i pasję. Wierzę, że 2018 rok będzie obfitował w kolejne sukcesy – mówił Jan Widera.

Gratulacje i życzenia dalszego powodzenia przekazał sportowcom także gen. bryg. biskup Józef Guzdek. – Serce mocniej bije, kiedy patrzę gdy właśnie żołnierz, a więc ktoś z mojej rodziny, zdobywa medal i rozsławia imię wojska i naszej ojczyzny. Państwo powinniście mieć świadomość, jak wielką rolę pełnicie jako ambasadorzy aktywności fizycznej – dodał biskup polowy Wojska Polskiego.

W imieniu wyróżnionych oraz wszystkich żołnierzy sportowców podziękowała wojsku polskiemu st. szer. Ewa Nelip. – Dziękuję dowódcom i przełożonym za ciągłe wsparcie w dążeniu do osiągania sportowych sukcesów. Dla wielu sportowców z mniej popularnych dyscyplin często wsparcie wojska jest jedyną możliwością na kontynuację kariery sportowej. Sama jestem tego najlepszym przykładem – podkreśliła zawodniczka z poznańskiego WZS. Po 2015 roku, zaraz po zdobyciu dwóch brązowych medali na igrzyskach wojskowych w Korei Południowej przeszła bowiem poważną operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego w prawym kolanie. – Moja kariera sportowa stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ wiedziałam, że czeka mnie długa rehabilitacja. Wsparcie wojska pozwoliło mi dać sobie jeszcze jedną sportową szansę. Ciężka i systematyczna praca przyniosła oczekiwany efekt i półtora roku po operacji nogi zostałam wicemistrzynią świata – przypomniała. St. szer. Nelip przyznała też, że reprezentowanie Wojska Polskiego jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem.

Udany sportowy rok

Po sezonie olimpijskim najważniejszymi wydarzeniami sportowymi 2017 roku były mistrzostwa świata i Europy oraz wojskowe czempionaty rozgrywane pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM). Największy sukces odniosła st. szer. Ewa Nelip, która została wicemistrzynią świata w szermierce. Reprezentantka Wojskowego Zespołu Sportowego Poznań w finale szpady przegrała 9:11 z Rosjanką Tatianą Gudkową. Swoim medalem przełamała złą passę polskich szermierzy na mistrzostwach świata – wywalczyła pierwszy od dziesięciu lat indywidualny medal. Nelip na czempionacie w Lipsku wywalczyła również brązowy medal w turnieju drużynowym. Za te osiągnięcia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przyznało jej pierwszą lokatę w kategorii najlepszych żołnierzy sportowców Wojska Polskiego w sporcie wyczynowym.

Drugie miejsce w rankingu zajęła szer. Agata Ozdoba-Błach. Dżudoczka z wrocławskiego WZS na mistrzostwach świata rozgrywanych w Budapeszcie wywalczyła brązowy medal w kategorii do 63 kg. Z kolei na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Warszawie szeregowa z WZS Wrocław zdobyła brązowy medal w turnieju drużynowym. Wraz z nią na podium stanęły m.in. mar. Karolina Pieńkowska i mar. Karolina Tałach (obie z WZS Gdynia).

Nasi żołnierze odnosili też sukcesy w innych dyscyplinach sportu. Z medalem wrócili pięcioboiści nowocześni z mistrzostw świata, które odbyły się w Kairze. – Szeregowi Jarosław Świderski, Sebastian Stasiak i Szymon Staśkiewicz wywalczyli tytuł wicemistrzów świata – przypomniał gen. broni Jarosław Mika.

Generał wymienił też inne sukcesy. – Sportowcy w mundurach z powodzeniem spisywali się też w mistrzostwach Starego Kontynentu. Halowym mistrzem Europy w biegu na 1500 m został kpr. Marcin Lewandowski. Złote medale wywalczyli też kpr. Monika Michalik w zapasach, st. szer. Mateusz Polaczyk w kajakarstwie górskim, szer. Łukasz Krawczuk i st. mar. Kacper Kozłowski w biegu sztafetowym 4x400 m oraz kajakarka szer. Dominika Włodarczyk w kategorii U23 – podkreślił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

Natomiast na wojskowych mistrzostwach świata reprezentanci Wojska Polskiego wywalczyli 43 medale, w tym 10 złotych. Tytuły mistrzowskie w rywalizacji indywidualnej zdobyli: dwa – pływak szer. Tomasz Polewka; po jednym – zapaśniczki st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus i szer. Katarzyna Krawczyk, pływak Kacper Majchrzak, maratończycy kpr. Arkadiusz Gardzielewski i szer. Iwona Bernardelli. Ponadto złote medale zdobyły drużyny mężczyzn i kobiet w maratonie oraz kobiety w biegu sztafetowym w biegach na orientację.

– W 2017 roku pierwszy raz od wielu lat organizowaliśmy Wojskowe Mistrzostwa Świata. W Drzonkowie gościliśmy pięcioboistów nowoczesnych z 16 armii. Od strony organizacyjnej spisaliśmy się na bardzo wysoką ocenę – podkreślił gen. Mika. – Duży sukces odniosła reaktywowana po 22 latach reprezentacja Wojska Polskiego w piłce nożnej. Po raz pierwszy w historii nasi piłkarze uczestniczyli w Pucharze Świata. Na turnieju w Omanie zostali sklasyfikowani na dziewiątym miejscu – dodał generał.

Warto też odnotować wielki sukces mł. chor. Rafała Zgierskiego. Żołnierz z 6 Batalionu Dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej wywalczył drugą lokatę w klasyfikacji generalnej Spadochronowego Pucharu Świata w skokach na celność lądowania. Spadochroniarz z Krakowa został pierwszym Polakiem, który zdobył medal w „generalce” PŚ. Jest też pierwszym, który wygrał pucharowe zawody: dwukrotnie triumfował w niemieckim Peiting (w 2014 i 2017 roku). Niestety, spadochroniarz z Krakowa po udanym zeszłorocznym sezonie postanowił zakończyć karierę sportową.

Plebiscyt portalu polska-zbrojna.pl

Już po raz szósty poznaliśmy laureatów „Plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego”, organizowanego przez redakcję portalu polska-zbrojna.pl. Podczas Gali Sportu Wojskowego Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wręczył nagrody zwycięzcom w pięciu kategoriach: „Sportowiec roku”, „Trener roku”, „Mistrz sportu powszechnego”, „Nadzieja sportu wojskowego”, „Nagroda specjalna”. Po raz pierwszy w historii plebiscytu wszystkich laureatów wybrała Kapituła plebiscytu portalu polska-zbrojna.pl.

„Sportowcem roku” został kpr. Marcin Lewandowski, lekkoatleta z bydgoskiego WZS i CWZS Zawisza Bydgoszcz. W zeszłym roku wywalczył on na 34. Halowych Mistrzostwach Europy w Belgradzie złoty medal w biegu na 1500 m. Lewandowski był też kapitanem reprezentacji Polski, która we francuskim Lille zajęła drugie miejsce w VII Drużynowych Mistrzostwach Europy. Lekkoatleta Zawiszy dołożył też swoją cegiełkę do srebrnego medalu Polaków – wygrał bieg na 1500 m. Niestety, tegoroczny halowy wicemistrz świata w biegu na 1500 m nie mógł sam odebrać przyznanej mu nagrody, gdyż przebywa na zgrupowaniu w Stanach Zjednoczonych. W jego imieniu uczynił to ppłk Robert Pona, szef bydgoskiego WZS.

„Trenerem roku” wybrano natomiast Józefa Lisowskiego, który od 1992 roku prowadzi reprezentacyjną sztafetę 4x400 m mężczyzn. W zeszłym roku jego podopieczni wywalczyli złoty medal na 34. Halowych Mistrzostwach Europy w Belgradzie. W złotej sztafecie pobiegli m.in. dwaj żołnierze: szer. Łukasz Krawczuk z WZS Wrocław i st. mar. Kacper Kozłowski z WZS Gdynia. Szkoleniowiec na co dzień pracuje w Wojskowym Klubie Sportowy Śląsk Wrocław. Warto podkreślić, że Lisowski dwukrotnie był zwycięzcą plebiscytu sportowego organizowanego przez „Polskę Zbrojną”. W 2001 i 2002 roku otrzymał najwięcej głosów od czytelników w głosowaniu na najlepszego trenera WP.

Tytułem „Mistrza sportu powszechnego” został uhonorowany por. Marcin Kołoszuk, oficer z 4 Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska. Porucznik przyczynił się do triumfu reprezentacji 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej we współzawodnictwie w sporcie powszechnym w Wojsku Polskim w 2017 roku. Zdobył sześć złotych medali na Mistrzostwach Wojska Polskiego. Po trzy na czempionacie w pokonywaniu toru przeszkód ośrodka sprawności fizycznej (indywidualnie, w biegu drużynowym i w klasyfikacji zespołowej) i na mistrzostwach w pięcioboju wojskowym (również indywidualnie, w biegu drużynowym i w klasyfikacji zespołowej). Oficer z 11 LDKPanc po raz drugi został laureatem naszego plebiscytu – w 2015 roku również otrzymał tytuł „Mistrza sportu powszechnego”. – Spodziewałem się, że wygra ktoś inny. Cieszę się, że kapituła doceniła moje zeszłoroczne osiągnięcia. O ile pokonywanie przeszkód na torze OSF jest moim „konikiem” od 10 lat, to dopiero od niedawna trenuję pięciobój wojskowy. Zwycięstwo w tej nowej dla mnie dyscyplinie było sporym zaskoczeniem – mówił porucznik. – W tegorocznych czempionatach Wojska Polskiego chciałbym obronić mistrzowskie tytuły oraz sprawdzić się w rywalizacji w biegu patrolowym. Dobrze strzelam, mam sukcesy na OSF-ie i nieźle biegam. Może to się przełoży na dobry wynik w biegu patrolowym – dodał mistrz sportu powszechnego z 2015 i 2017 roku.

Natomiast „Nadzieją sportu wojskowego” została szer. Dominika Włodarczyk, utalentowana kajakarka z Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie Kajakowe. W zeszłym roku na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy do lat 23 wywalczyła w bułgarskim Płowdiw dwa złote medale: w jedynkach na dystansie 200 m i w wyścigu czwórek na 500 m. Kajakarka z Bydgoszczy stanęła również na podium mistrzostw Starego Kontynentu w kategorii seniorów. Była druga w konkurencji K4 na 500 m i trzecia w rywalizacji dwójek na 200 m.

Kapituła plebiscytu portalu polska-zbrojna.pl wybrała również laureata „Nagrody specjalnej”, przyznawanej za całokształt oraz wkład w rozwój wojskowego sportu. Został nim ppłk Sebastian Krasoń z Dowództwa Generalnego RSZ. Oficer został uhonorowany za to, że w latach 2011–2016 sześć razy z rzędu poprowadził reprezentację Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do końcowego triumfu w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP. Trzon tej reprezentacji tworzyli żołnierze z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, w której laureat był szefem Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu. W 2016 roku podpułkownik koordynował reaktywowanie piłkarskiej reprezentacji Wojska Polskiego.

W tym roku Kapituła plebiscytu obradowała w składzie: gen. broni w st. spocz. Lech Konopka, prezes Wojskowej Federacji Sportu; płk rez. Janusz Pilch, wiceprezes WFS; ppłk Tomasz Bartkowiak i ppłk Sebastian Krasoń – oficerowie z Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Inspektoratu Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; ppłk Mirosław Bembnowicz, szef Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Maciej Podczaski, dyrektor i Jacek Szustakowski, dziennikarz sportowy portalu polska-zbrojna.pl. Skład kapituły uzupełnił, podobnie jak w poprzednich latach, laureat nagrody specjalnej z poprzedniej edycji plebiscytu – płk rez. Krzysztof Szopiński.

Na Gali swoje wyróżnienia przyznała również Wojskowa Federacja Sportu. Nagrodę – Herkulesa Roku – otrzymał ppłk rez. Dariusz Bednarek, wiceprezes urzędujący Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz. To wyróżnienie przyznawane jest za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Laureat od kilkunastu lat jest wiceprezesem CWZS Zawisza. Z kolei puchar przyznany przez prezydenta RP w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości odebrał trener Józef Lisowski. WFS doceniła wieloletnią pracę szkoleniowca z czterystumetrowcami i jego ostatni sukces na tegorocznych halowych mistrzostwach świata. Sztafeta 4x400 m, w której składzie biegło dwóch żołnierzy: szer. Łukasz Krawczuk i szer. Jakub Krzewina z wrocławskiego Wojskowego Zespołu Sportowego, zdobyła złoty medal i ustanowiła nowy rekord świata.

Wyróżnienia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

wyróżnienie w kategorii najlepszych reprezentacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Wojsku Polskim:

I miejsce – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej II miejsce – 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana III miejsce – 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana



wyróżnienie w kategorii najlepszych uczelni wojskowych w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w sporcie powszechnym:

I miejsce – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu II miejsce – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie III miejsce – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni



wyróżnienie w kategorii 10 najlepszych żołnierzy sportowców Wojska Polskiego w sporcie wyczynowym:

I miejsce – st. szer. Ewa Nelip (Wojskowy Zespół Sportowy Poznań)

II miejsce – szer. Agata Ozdoba-Błach (WZS Wrocław)

III miejsce – kpr. Marcin Lewandowski (WZS Bydgoszcz)

IV miejsce – szer. Aleksandra Hornik (WZS Poznań)

V miejsce – szer. Iwona Bernardelli (WZS Poznań)

VI miejsce – szer. Tomasz Polewka (WZS Wrocław)

VII miejsce – kpr. Monika Michalik (WZS Poznań)

VIII miejsce – szer. Szymon Staśkiewicz (WZS Zegrze)

IX miejsce – st. szer. Agnieszka Jerzyk (WZS Poznań)

X miejsce – st. szer. Katarzyna Kowalska (1 Kompania Regulacji Ruchu Szczecin)

wyróżnienie w kategorii 10 najlepszych żołnierzy sportowców Wojska Polskiego w sporcie powszechnym:

I miejsce – por. Marcin Kołoszuk (4 Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk / 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

II miejsce – st. kpr. Rafał Wójcik (12 Brygada Zmechanizowana Szczecin / 12 Dywizja Zmechanizowana)

III miejsce – szer. Iwona Wicha (2 Pułk Saperów Kazuń / 16 Dywizja Zmechanizowana)

IV miejsce – st. kpr. Kamil Makoś (10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów / 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

V miejsce – st. szer. Natalia Szczęsnowicz (10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów / 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

VI miejsce – sierż. Piotr Wróblewski (7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk / 12 Dywizja Zmechanizowana)

VII miejsce – st. szer. Adam Nowicki (12 Batalion Dowodzenia Szczecin / 12 Dywizja Zmechanizowana)

VIII miejsce – szer. Paulina Kaczyńska (12 Brygada Zmechanizowana Szczecin / 12 Dywizja Zmechanizowana)

IX miejsce – st. szer. Adrian Milczarek (10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów / 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

X miejsce – st. mar. Mateusz Wachowiak (6 Ośrodek Radioelektroniczny Gdynia / Marynarka Wojenna)

wyróżnienie w kategorii najlepsi sportowcy i trener koordynator Międzynarodowego Współzawodnictwa Sportowego Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie:

ppor. Iwona Januszyk (Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem)

st. szer. Michał Olejnik (31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu)

ppłk Tomasz Bartkowiak (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

wyróżnienie w kategorii wzorowo zorganizowane i przeprowadzone zawody rangi Mistrzostw Wojska Polskiego

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu



wyróżnienie w kategorii wzorowa organizacja zawodów międzynarodowych:

– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie i Wojskowy Zespół Sportowy w Zegrzu za organizację 45. Wojskowych Mistrzostw Świata w Pięcioboju Nowoczesnym

wyróżnienie w kategorii najlepszych jednostek wojskowych, będących w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Generalnego RSZ, w sporcie powszechnym:

I miejsce – 10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów II miejsce – 7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk III miejsce – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań IV miejsce – 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz V miejsce – 2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz VI miejsce – 1 Brygada Logistyczna Bydgoszcz VII miejsce – 3 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej Sochaczew VIII miejsce – Komenda Portu Wojennego Gdynia



podziękowanie za uzyskanie najlepszych wyników w działalności szkoleniowej i metodycznej oraz zaangażowanie w rozwój sportu w resorcie obrony narodowej:

– st. kpr. Robert Andrzejuk (WZS Zegrze)

– st. chor. sztab. Krzysztof Banach (16 Dywizja Zmechanizowana Białobrzegi)

– chor. Robert Banach (WZS Poznań)

– ppłk Sławomir Kowalski (WZS Wrocław)

– ppor. Piotr Krajewski (WZS Poznań)

– płk Zbigniew Markowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej Żagań)

– st. chor. sztab. Tomasz Mucha (11 Dywizja Kawalerii Pancernej Żagań)

– st. chor. sztab. Zbigniew Murawski (12 Dywizja Zmechanizowana Szczecin)

– kpt. mar. Janusz Porzycz (WZS Gdynia)

– mjr Piotr Rachoń (6 Brygada Powietrznodesantowa Kraków)

podziękowanie dla kadry kultury fizycznej kończącej zawodową służbę wojskową:

– mjr Sylwester Ostrowski (WZS Wrocław)

– kpt. Zbigniew Stankiewicz (WZS Wrocław)

– mł. chor. rez. Arkadiusz Zawada (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań)

– mł. chor. Rafał Zgierski (6 Brygada Powietrznodesantowa Kraków)

– st. chor. Sławomir Zwierzyński (WZS Zegrze)

podziękowanie dla najbardziej zasłużonych osób (spoza resortu obrony narodowej) w rozwój i promocję sportu wojskowego:

– Lesław Hołownia (burmistrz Skwierzyny)

– Bartłomiej Kucharyk (wójt gminy Przytoczna)

– Lilia Luboniewicz (sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja)

– Daniel Marchewka (burmistrz Żagania)

– Paweł Rańda (dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)

– Jarosław Zielonka (przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w Lesznie)

wyróżnienia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie dla laureatów „Plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego” zorganizowanego przez redakcję portalu polska-zbrojna.pl:

Sportowiec Roku – kpr. Marcin Lewandowski (WZS Bydgoszcz)

Trener Roku – Józef Lisowski (trener kadry narodowej sztafety 4x400 m mężczyzn)

Mistrz Sportu Powszechnego – por. Marcin Kołoszuk (4 Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk)

Nadzieja Sportu Wojskowego – szer. Dominika Włodarczyk (WZS Bydgoszcz)

Nagroda Specjalna – ppłk Sebastian Krasoń (Dowództwo Generalne RSZ)

Wyróżnienia Wojskowej Federacji Sportu:

Herkules Roku – ppłk rez. Dariusz Bednarek (wiceprezes Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz)

puchar prezydenta RP w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości – Józef Lisowski (trener kadry narodowej sztafety 4x400 m mężczyzn).