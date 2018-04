Spadochroniarze uczą żołnierskiego rzemiosła

Podczas czteromiesięcznego szkolenia przygotowawczego uczą się strzelectwa, przetrwania w trudnych warunkach oraz najważniejszych zagadnień z zakresu zielonej i czarnej taktyki. Ponad 100 elewów bierze udział w szkoleniu przygotowawczym do służby w armii i Narodowych Siłach Rezerwowych. Kurs prowadzą instruktorzy z 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Program szkolenia obejmuje podstawy żołnierskiego fachu, w tym musztrę, szkolenie ogniowe oraz działania taktyczne. Trwający od stycznia do końca kwietnia kurs jest prowadzony m.in. na terenie jednostki 6 Batalionu Dowodzenia oraz na poligonie w krakowskim Pasterniku. – Jest to pierwszy turnus szkolenia służby przygotowawczej realizowany przez żołnierzy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Program jest ujednolicony, niemniej jednak ze względu na doświadczenia instruktorów podczas służby w desancie, kładziemy nacisk na umiejętności charakteryzujące pododdziały lekkiej piechoty. To oznacza, że zajęcia będą prowadzone zarówno w lesie, jak i terenie zurbanizowanym – mówi por. Paweł Ryś, dowódca kompanii szkolnej.