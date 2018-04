„Siła w tradycji” – pierwszy taki konkurs

Wybór patrona, prezentacja książki oraz filmu w dowolnej formie – takie trzy zadania czekają na uczestników konkursu „Siła w tradycji”. Adresowany jest do uczniów szkół, które prowadzą Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Takich szkół jest w Polsce ponad 50, w sumie ok. 2 tys. uczniów chodzi do klas mundurowych.

– Młodzieży, która zdecydowała się na szkolenie wojskowe w ramach edukacji, chcemy pokazać, że równie ważne jak praktyczne ćwiczenia w mundurze jest wychowanie patriotyczne – mówi Waldemar Zubek, dyr. Biura do Spraw Proobronnych.

Organizatorami konkursu są Biuro do Spraw Proobronnych oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do zawodów staną uczniowie szkół zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. – Nie chodzi nam wyłącznie o szkolenie wojskowe. Istotna też jest szeroko pojęta edukacja i wychowanie patriotyczne, budowanie w uczniach poczucia świadomości narodowej, pogłębienie ich wiedzy historycznej – dodaje Waldemar Zubek.