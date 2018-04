Rok Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Polsce

Po półrocznym stacjonowaniu żołnierzy armii amerykańskiej, rumuńskiej i brytyjskiej nastąpiła rotacja pododdziałów, a do nowej zmiany dołączyli także Chorwaci. Ceremonia przekazana zmiany odbyła się 20 października 2017 roku, podczas której kulminacyjnym momentem było przekazanie proporca nowemu dowódcy zmiany, a także podpisanie „protokołu okolicznościowego”. (http://15bz.wp.mil.pl/pl/84_1812.html)

Na co dzień Wielonarodowy Batalion NATO współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną realizując wiele ćwiczeń, które pozwoliły na osiągnięcie interoperacyjności w zakresie planowania i prowadzenia działań. Pierwszym wspólnym ćwiczeniem, podczas którego przeprowadzono strzelania amunicją bojową było ćwiczenie taktyczne

z wojskami pk.: „PUMA-17” (http://15bz.wp.mil.pl/pl/84_1693.html).

Dziś Brygada może pochwalić się dużym udziałem w wielu manewrach: międzynarodowe ćwiczenie z wojskami „SABER-STRIKE-17”, „IRON WOLF-17” (http://www.defence24.pl/ruszaja-manewry-saber-strike-11-tys-zolnierzy-na-wschodniej-flance), zajęcia zgrywające „BULL RUN” 1 i 2 (2 ćwiczenia w roku), trening sztabowy „PISA-17”, ćwiczenie taktyczne z wojskami „DRAGON-17”, ćwiczenie dowódczo – sztabowe wspomagane komputerowo „ŁASCIA – 17”, „PUMA-18”, „ŁASICA-18”, „PISA-18”, „BULL RUN” 3 i 4 http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24891?t=-Bull-Run-czyli-wojskowe-kolumny-na-drogach).

Przed Brygadą i Batalionową Grupą Bojową jeszcze w tym roku jeden z największych manewrów w regionie Morza Bałtyckiego „SABER-STRIKE-18” – jednak to ćwiczenie będzie należało już do kolejnej 3 zmiany eFP. Ceremonia przekazania zmiany BGB (TOA - Transfer Of Authority) planowana jest 20 kwietnia 2018r.

Oprócz wspólnych szkoleń i ćwiczeń, które realizowane był przez ten rok żołnierze brali udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, pokazach czy zawodach.

Jak ważna jest obecność armii sojuszniczych w Polsce podkreśliła Rose Gottemoeller, zastępca sekretarza generalnego NATO podczas wizyty w Bemowie Piskim w dniu 16 marca 2018r. – „Wasza obecność pokazuje, że razem tworzymy NATO i działamy jak jeden organizm. To, co tu robicie, można określić słowami: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” (http://15bz.wp.mil.pl/pl/84_1889.html)

One mission, one team!

Tekst: kpt. Anna Bielak-Pestka