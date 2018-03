Przygotowanie do świąt w PKW Łotwa

Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej przygotowują się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Kapelan PKW Łotwa ks. mjr Rafał Kaproń wraz z kapelanem łotewskim i kanadyjskim, zadbał o sferę duchową przygotowań prowadząc drogę krzyżową na terenie bazy Adazi. Brali w niej udział żołnierze PKW oraz pododdziałów koalicyjnych batalionowej grupy bojowej. Święta Wielkanocne nie odbędą się bez kulinarnych przysmaków, mimo że jesteśmy z dala od naszych domów to znakomici polscy kucharze, na pewno postarają się o to, by na świątecznym stole zawitały tradycyjne pyszne polskie dania i wypieki nad czym pracują już od środy.

Tradycyjnie odbyła się świąteczna wideokonferencja z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, podczas której Dowódca Operacyjny gen. broni Sławomir Wojciechowski składał żołnierzom odbywającym służbę poza granicami państwa życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dowódca PKW mjr Leszek Woźny również zabrał głos przekazując życzenia świąteczne żołnierzom w kraju i za granicą w imieniu własnym i żołnierzy PKW Łotwa.