Beryle dla Nigerii

Nigeryjska armia chce uzbroić swoich żołnierzy w polskie karabiny Beryl M762. Stawia jednak warunek: broń musi być produkowana przez miejscową zbrojeniówkę. Fabryka Broni „Łucznik” i tamtejszy państwowy koncern Defence Industries Corporation of Nigeria podpisały memorandum ws. kontraktu na transfer technologii do licencyjnej produkcji broni.

REKLAMA

Pozytywne doświadczenia z użytkowania Beryli sprawiły, że nigeryjskie dowództwo chce stopniowo uzbroić w nie także pozostałe swoje jednostki. Pod jednym wszakże warunkiem – musi to być broń produkowana w Nigerii, przez tamtejszy państwowy koncern zbrojeniowy Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON).

26 marca Fabryka Broni „Łucznik” i Defence Industries Corporation of Nigeria podpisały memorandum ws. kontraktu na 3-etapowy transfer technologii do licencyjnej produkcji Beryli w Afryce. Podczas uroczystości zawarcia porozumienia Polską Grupę Zbrojeniową reprezentowali Jakub Skiba, prezes zarządu, oraz członkowie zarządu Paweł Pelc i Michał Kuczmierowski, a stronę nigeryjską gen. dyw. Bamidele Ogunkale, dyrektor generalny DICON, oraz Kike Abiodun Bello, dyrektor biura prawnego przedsiębiorstwa. Prezes PGZ podkreślał, jak ważna ze względów strategicznych jest dla polskiego holdingu umowa z Nigerią. – To wielka szansa nie tylko dla radomskiej Fabryki Broni, lecz także dla innych spółek z naszej Grupy, by na bazie tej współpracy zbudować przyczółek do dalszej ekspansji na tamtejszych rynkach – komentował Jakub Skiba.

Strony nie ujawniły wartości przyszłego kontraktu licencyjnego.