Bezpieczeństwo Polski i NATO

– Wasza wspólna służba zapewnia bezpieczeństwo Polsce i całemu NATO. Jesteśmy wam wdzięczni za solidarność i za to, że chronicie nasze państwa. Stała obecność wojsk NATO w Polsce była zawsze marzeniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dziś jest realizacją jego testamentu – mówił do żołnierzy premier Mateusz Morawiecki. – Cieszymy się, że zakupy broni, wspólne ćwiczenia, wasza misja i podejście, niczym muszkieterów, zgodne z zasadą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” zwiększają bezpieczeństwo naszego kraju – dodał. Prezes Rady Ministrów podziękował żołnierzom ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii za służbę w naszym kraju i złożył im życzenia świąteczne.

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił natomiast uwagę na to, że Polska jest nie tylko biorcą bezpieczeństwa, lecz także jego dawcą. Podkreślił, że polscy żołnierze służą na Łotwie i Rumunii, a także np. w Afganistanie. – Staramy się, by Wojsko Polskie było coraz liczniejsze, silniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Stąd wczorajsza umowa, która gwarantuje dostarczenie do Polski zestawów przeciwrakietowych Patriot. Chcemy, by Wojsko Polskie było też skoordynowane z wojskami NATO, stąd obecność w naszym kraju sił Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił minister Błaszczak. – Zbliżają się Święta Wielkanocne w związku z tym, chciałbym życzyć wszystkim wam, aby te święta upłynęły w spokojnej i radosnej atmosferze. Są to święta, które dają natchnienie do dalszej pracy – podkreślił szef MON.

Decyzja o ulokowaniu w Polsce żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej NATO zapadła podczas szczytu Sojuszu w lipcu 2016 roku. W kwietniu 2017 roku do Polski przyjechali pierwsi żołnierze wojsk sojuszniczych. Państwem ramowym eFP (eFP – enhanced Forward Presence) w Polsce są Stany Zjednoczone. Poza USA, BGB NATO tworzą: Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. Na co dzień grupa eFP współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.