Podchorążowie w OSL

Podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia spędzili w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej trzy tygodnie. W tym czasie instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Leopard przekazywali im wiedzę, którą powinien posiadać każdy czołgista.

Do 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) przyjechało dwudziestu podchorążych ostatniego – piątego rocznika. Już za kilka miesięcy otrzymają mianowanie na pierwszy stopień oficerski, jednak nie oznacza to, że mają teraz mniej nauki. Wręcz przeciwnie. Zajęcia rozpoczynały się od wczesnych godzin rannych i trwały do obiadu, po którym podchorążowie mieli czas na samokształcenie. Młodzi adepci sztuki wojennej doskonale zdawali sobie sprawę, że muszą wykorzystać czas spędzony w świętoszowskiej jednostce jak najlepiej. Dzięki doświadczonej kadrze instruktorskiej z Ośrodka Szkolenia Leopard (OSL) jeszcze przed zakończeniem szkoły mogą pogłębić swoją wiedzę. Podoficerowie i oficerowie, którzy prowadzili zajęcia chętnie odpowiadali na zadawane pytania, których nie brakowało, udzielali także podchorążym cennych wskazówek. Szkolenie przyszłych czołgistów to dla kadry OSL chleb powszedni. Żołnierze ze Świętoszowa zdają sobie sprawę, że wiedza, jaką przekażą młodemu pokoleniu czołgistów będzie przez nich wykorzystywana w dalszej służbie, na pierwszych i kolejnych stanowiskach służbowych.

Podchorążowie szkolili się w oparciu o bazę szkoleniową Ośrodka Szkolenia Leopard. Korzystali z dostępnych symulatorów i trenażerów, gdzie wykonywali zadania jako dowódcy plutonów. Zorganizowane zajęcia przygotowywały ich ponadto do wykonania strzelania z czołgu Leopard.