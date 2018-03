Egzaminy zakończone

Zasadniczym celem egzaminu było określenie poziomu opanowania umiejętności oraz wiedzy, którą oficerowie i podoficerowie przekazywali żołnierzom kompanii szkolnych przez ostatnie tygodnie. Trzy dni zmagań z całą pewnością nie należały do łatwych i stanowiły wyzwanie dla niedawno wcielonych żołnierzy. Była to jednak przepustka do szkolenia specjalistycznego, które rozpocznie się po przerwie świątecznej i potrwa do końca kwietnia.

Wczoraj zakończyły się, trwające trzy dni, egzaminy elewów z kompanii szkolnych świętoszowskiej jednostki. Żołnierze sprawdzani byli z tego, czego nauczyli się podczas szkolenia w pancernej brygadzie. Godziny spędzone na Pasie Ćwiczeń Taktycznych, strzelnicach oraz placu, gdzie odbywały się treningi musztry, pozwoliły elewom na właściwe przygotowanie się do tego jakże ważnego sprawdzianu.

Dzień pierwszy – kondycja fizyczna i musztra

Piątek, 23 marca 2018 roku, był pierwszym dniem zmagań. Elewi zostali poddani sprawdzeniu ich kondycji fizycznej oraz egzaminowi praktycznemu z regulaminów. Sprawdzian z wychowania fizycznego obejmował konkurencje, które wchodzą w skład egzaminu rocznego. Każdy z żołnierzy oceniany był zgodnie z grupą wiekową oraz przyporządkowanymi do niej normami. Zauważalna była różnica pomiędzy wynikami, które żołnierze uzyskali teraz, a tymi, które komisje odnotowały w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu szkolenia. Sprawność fizyczna u elewów poprawiła się, co podkreślała kadra szkoląca żołnierzy. Drugim elementem, który podlegał sprawdzeniu tego dnia był praktyczny egzamin z regulaminów. Na placu musztry elewi losowali zestaw pytań i poleceń do wykonania. Tematyka dotyczyła Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminu Musztry. Większość zagadnień nie sprawiała problemów, ale były też takie, nad którymi elewi musieli zastanowić się trochę dłużej.

Dzień drugi – strzelanie i test wiedzy

Na Strzelnicy Bojowej Piechoty żołnierze kompanii szkolnych poddani byli sprawdzeniu i weryfikacji nabytych umiejętności strzeleckich. Ich zadaniem było wykonanie strzelania do celów ukazujących się w dzień. Tutaj liczyło się skupienie, precyzja oraz wykorzystanie wiedzy, a także rad i wskazówek, które instruktorzy przekazywali im przez minione tygodnie. Po zajęciu stanowiska ogniowego każdy elew mógł liczyć tylko na siebie. Nie było czasu na wykonywanie zbędnych czynności, liczyły się umiejętności oraz celne oko. Tego dnia sprawdzana była także wiedza teoretyczna. Pisemny test obejmował między innymi zagadnienia z zakresu taktyki, terenoznawstwa, łączności, regulaminów czy szkolenia inżynieryjno - saperskiego. Poziom był naprawdę wysoki, a pytania szczegółowe.

Dzień trzeci – pętla taktyczna

Ostatniego dnia egzaminów, we wtorek, żołnierze kompanii szkolnych zmagali się z pętlą taktyczną, która obejmowała najważniejsze zagadnienia realizowane podczas szkolenia podstawowego. Taka forma sprawdzenia pozwalała na dokładną weryfikację umiejętności żołnierzy. Elewi sprawdzani byli z umiejętności pokonywania wyznaczonego docinka terenu czołganiem, transportując przy tym skrzynkę z amunicją, ustawiania min przeciwpancernych czy przygotowania radiostacji do pracy i nawiązywania łączności. Kolejne punkty, jakie czekały na nich na Pasie Ćwiczeń Taktycznych to zakładanie maski przeciwgazowej oraz odzieży ochronnej zgodnie z określoną normą, rzut granatem ćwiczebnym lub treningowym na odległość, a także udzielanie pierwszej pomocy medycznej na polu walki. Oprócz tego poddawani byli rozpoznawaniu sylwetek sprzętu wojskowego, a także prowadzeniu obserwacji przedpola i wyrywaniu celów. Jak widać tematyka egzaminu tego dnia była bardzo zróżnicowana. Żołnierze musieli wykazać się wszechstronnością i dobrym przygotowaniem ze wszystkich dziedzin, z których się szkolili.

Pozytywny wynik z egzaminu po trzech miesiącach szkolenia podstawowego uzyskali wszyscy elewi z kompanii szkolnych. Kilku spośród nich wyróżniało się na zajęciach przez te kilkanaście tygodni. Wysoki poziom wyszkolenia potwierdzili także na egzaminie. Najlepsze wyniki uzyskali:

Z 1 kompanii szkolnej:

- szeregowy elew Konrad Kot

- szeregowy elew Piotr Bartman

- szeregowy elew Piotr Piesiewicz

Z 2 kompanii szkolnej:

- szeregowy elew Marcin Piaśnik

- szeregowy elew Mateusz Łukasik

- szeregowy elew Michał Ławrowski

Oficerowie i podoficerowie z 1 batalionu czołgów i batalionu zmechanizowanego świętoszowskiej jednostki włożyli wiele wysiłku w to, aby elewi poznali podstawy żołnierskiego rzemiosła. To dzięki nim żołnierze kompanii szkolnych zdobyli wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości, jeśli zdecydują się służyć Ojczyźnie.

Po trzech miesiącach intensywnego szkolenia elewi zasłużyli na odpoczynek. Święta spędzą w domach ze swoimi najbliższymi. A tuż po Świętach rozpoczną kolejne tygodnie w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc). Szkolenie specjalistyczne potrwa miesiąc. Po jego zakończeniu będą mogli starać się o wstąpienie w szeregi pancernej brygady. Wielu z nich już teraz wyraża chęć służenia razem ze świętoszowskimi pancerniakami. Czas spędzony na szkoleniu w 10BKPanc pozwolił im przekonać się, że służba w tej jednostce, pomimo tego, że jest bardzo wymagająca, daje też dużo satysfakcji. O tym może się przekonać każdy, kto chciałby założyć mundur, a na lewym przedramieniu nosić oznakę pancernej brygady.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka