Wizyta za oceanem

Wtorek, 21 marca 2018 roku, był to dzień, kiedy pancerniacy ze Świętoszowa spędzili dzień w kanadyjskiej jednostce. Tam zapoznali się z kadrą kierowniczą pułku Lord Strathcona’s Horse. Zaprezentowano im także sprzęt wojskowy oraz bazę szkoleniową, z której na co dzień korzystają tamtejsi żołnierze. Oficerowie i podoficer z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) mieli okazję przyjrzeć się szkoleniu kanadyjskich żołnierzy, wymienić się doświadczeniami i porównać procedury, jakie wykorzystywane są za oceanem, z tymi, z którymi spotykają się podczas codziennej służby w Polsce.

To nie pierwsza wizyta w Kanadzie żołnierzy z pancernej brygady na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Edmonton. W tym roku świętoszowską jednostkę reprezentowali: podpułkownik Renart Skrzypczak, kapitan Karolina Maćkowiak i plutonowy Rafał Rutkowski.

REKLAMA

Kolejny dzień obfitował w wiele atrakcji, polscy żołnierze nie mieli czasu, żeby się nudzić. W środę delegacja żołnierzy ze Świętoszowa miała okazję do zapoznania się z działalnością polonijnych placówek w Edmonton. Tego dnia pancerniacy swoją wizytę rozpoczęli od spotkania z mieszkańcami Polskiego Domu Seniora Towarzystwa Polskich Weteranów. W Klubie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr 6 byli ciepło powitani przez kombatantów II wojny światowej i Sybiraków obecnych na tygodniowym spotkaniu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, której towarzyszyły liczne rozmowy, uściski dłoni oraz wymiana drobnych upominków. W spotkaniach z weteranami i kombatantami uczestniczyli również: John Szumlas – Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Edmonton i Janusz Tomczak – prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie.

Kolejnym punktem wizyty tego dnia były odwiedziny w szkole św. Bazylego, gdzie mieści się Angielsko - Polski Program Szkolny im. św. Jana Pawła II. Tam żołnierze z Polski zostali serdecznie powitani przez dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów. Ostatni przygotowali dla pancerniaków wiersze i piosenkę, które zaprezentowali podczas krótkiego występu. Nie było to jedyne spotkanie z dziećmi tego dnia. Żołnierze ze Świętoszowa odwiedzili także dwujęzyczne przedszkole SISEM, gdzie spędzili czas z najmłodszymi przedstawicielami kanadyjskiej Polonii. Następnie udali się na cmentarz „Holy Cross”, gdzie oddali hołd pod pomnikiem Bohaterów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Harcerzy, którzy spoczywają na tym właśnie cmentarzu. Dzień zakończył się uroczystą kolacją, podczas której żołnierzom z 10BKPanc towarzyszył David Olaes z Lord Strathcona`s Horse Regiment. Wieczorne spotkanie związane było z obchodami setnej rocznicy bitwy o las Moreuil. Był to czas nawiązania do historii oraz licznych rozmów, w których żołnierze z Polski aktywnie uczestniczyli.

Czwartek był dniem, który żołnierze z pancernej brygady spędzili wspólnie z żołnierzami z pułku Lord Strathcona’s Horse. Uroczysty apel z okazji rocznicy bitwy o las Moreuli zgromadził wszystkich kanadyjskich żołnierzy z pułku. Odczytano wyróżnienia oraz apel pamięci w hołdzie poległym w tej ważnej dla nich bitwie. Apel prowadzony był zgodnie z porządkiem typowym dla kanadyjskich żołnierzy.

Pobyt żołnierzy z 10BKPanc za oceanem trwał zaledwie kilka dni. Jednak pomimo tak krótkiego czasu, program wizyty był bardzo bogaty i interesujący. Pancerniacy ze Świętoszowa z Kanady wrócili bogatsi o nowe doświadczenia, wiedzę oraz wspomnienia, które z całą pewnością na długo pozostaną w ich pamięci. Ich obecność była niezwykle ważna dla młodej i starszej generacji edmontońskiej Polonii. Dodatkowo mundury, które są symbolem i dumą narodu polskiego, żołnierskiego poświęcenia w walce o wolność i niepodległość oraz tradycji wolnościowych i postaw patriotycznych narodu polskiego, stanowiły piękne dopełnienie wizyty.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka