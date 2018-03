Elewi z Kielc przystąpili do egzaminów

Od środy do piątku trwały egzaminy żołnierzy kompanii szkolenia służby przygotowawczej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Do egzaminu po szkoleniu podstawowym przystąpiło 163 elewów.

Elewi wykazali się nie tylko umiejętnościami praktycznymi, lecz również wiedzą teoretyczną. Egzamin składał się z pętli taktycznej, testu oraz sprawdzianu fizycznego. Jak przyznaje dowódca kompanii por. Dawid Cedro: - Niełatwo jest dowodzić tak liczną kompanią, ale nie boję się wyzwań, dlatego cieszę się, że mogę być częścią ich żołnierskiej ścieżki. Jestem zadowolony z poziomu wyszkolenia oraz osiągniętych wyników.

Pokonywanie terenu różnymi sposobami, ładowanie magazynków na czas, umiejętność orientowania się w terenie to tylko niektóre elementy sprawdzianu elewów. Do tego dochodzi stres i zmęczenie, które towarzyszyły żołnierzom w dniach egzaminów. - Elewi są bardzo zmotywowani i wiedzą po co zgłosili się do służby wojskowej – dodaje komendant Centrum płk Paweł Chabielski.