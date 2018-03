Saperska robota

Wojskowi z Głogowa budują w Prudniku na Opolszczyźnie tymczasowy most. Będzie on służył mieszkańcom w czasie remontu stałej przeprawy. Konstrukcja wznoszona przez saperów ma mieć 51 metrów długości i jezdnię o szerokości ponad 4 metrów. Prace zakończą się 20 kwietnia. Prowadzi je 22 żołnierzy z 4 Batalionu Inżynieryjnego.

Pododdział skierowany do Prudnika wchodzi w skład Wojskowych Jednostek Odbudowy podlegających 2 Pułkowi Inżynieryjnemu z Inowrocławia.

Budowa mostu, która rozpoczęła się 19 marca, została podzielona na dwa etapy. W pierwszym, siedmioosobowa grupa transportowa z 4 batalionu przewiozła elementy konstrukcji mostu DMS-65 ze składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w miejscowości Barnkowo – Chojna (województwo zachodniopomorskie) do Prudnika na Opolszczyźnie. Aby przewieźć wszystkie stalowe elementy, głogowscy saperzy musieli wykonać kilka kursów. Mieli do dyspozycji 7 dużych samochodów ciężarowych – dwa Jelcze 862D-Hiab oraz 5 ciężarówek Iveco Stralis o ładowności do 40 t. Kolumny transportujące musiały pokonać ponad 450 km w jedną stronę. 22 marca żołnierze dostarczyli do Prudnika ostatnie fragmenty konstrukcji. Pierwszy etap prac został zakończony.