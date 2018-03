Afgańska misja z nowymi siłami

Pokazujecie naszym sojusznikom, że jesteśmy odpowiedzialnym członkiem NATO – mówił podczas przedświątecznej wizyty w bazie Bagram prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział jednocześnie, że Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie zostanie zwiększony o 50 żołnierzy. Niewykluczone też, że rodzima zbrojeniówka będzie partycypować w modernizacji sprzętu, z którego korzysta afgańska armia.

Prezydent Andrzej Duda, minister Mariusz Błaszczak i ks. gen. Józef Guzdek, biskup polowy WP, odwiedzili polskich żołnierzy, którzy pełnią obecnie służbę w Afganistanie. Jak zgodnie podkreślali, chcieli w przededniu Wielkanocy podziękować wojskowym z kontyngentu, który realizuje zadania w ramach natowskiej misji „Resolute Support”. – Nigdy od czasów drugiej wojny światowej Polska nie wykonywała tak długiej i niebezpiecznej misji – podkreślał prezydent. – Pokazujecie naszym sojusznikom, że jesteśmy odpowiedzialnym członkiem NATO. Nie pilnujemy tylko granic Rzeczpospolitej, ponieważ rozumiemy, że nasz wojskowy trud potrzebny jest także w innych miejscach – dodawał. Taka postawa, jak przekonywał Andrzej Duda, przynosi Polsce wymierne korzyści. Przyczyniła się ona do tego, że dziś w Polsce na stałe stacjonują wojska USA i kilku innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Strzegą tak zwanej wschodniej flanki zagrożonej przez Rosję, która coraz wyraźniej prezentuje imperialne ambicje.

Wizyta w Afganistanie miała jednak nie tylko wymiar kurtuazyjny. Polska delegacja spotkała się z premierem Afganistanu Abdullahem Abdullahem oraz dowódcą natowskiej misji „Resolute Support” gen. Johnem W. Nicholsonem. Już po zakończeniu rozmów poinformowali, że do końca roku polski kontyngent zostanie zwiększony o 50 żołnierzy. – Takie jest oczekiwanie sojusznicze. Chodzi nam o to, by NATO było realnym sojuszem – tłumaczył minister Błaszczyk. Na tym jednak nie koniec. Jak tłumaczył szef resortu obrony, rozmowy z afgańskim premierem dotyczyły między innymi modernizacji sprzętu wykorzystywanego przez miejscową armię. – Tu rysują się możliwości dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej – zaznaczył minister Błaszczak.