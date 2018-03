"Wolność trzeba stale zdobywać"

Szef MON przekonywał, że polscy żołnierze w Afganistanie przekazują doświadczenia i umiejętności. - Dzielicie się swoim profesjonalizmem. To wielka wartość. To świadczy o poważnym traktowaniu naszych obowiązków sojuszniczych. Bo tak, jak podkreślał Pan Prezydent, jesteśmy wspólnie w jednym Sojuszu i wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo – mówił minister. Przypomniał, że w Polsce, zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Warszawie, stacjonują żołnierze USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, a polscy żołnierze m.in. w Afganistanie, Iraku i Kuwejcie.

REKLAMA

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił także, że nasz udział w misjach i obecność w wielu miejscach to wyraz tego, że Polska dba o bezpieczeństwo i ceni wolność. Szef MON podziękował polskim żołnierzom za codzienną służbę, a sojusznikom, szczególnie z armii USA, za współpracę i wsparcie. – Wasze rodziny, wasi bliscy mogą być z was dumni. Z waszej służby, z waszego poświęcenia i zaangażowania. Dumna jest z tych cech także Polska.

Za wzorowo pełnioną misję i współpracę z sojusznikami polskim żołnierzom podziękował również Andrzej Duda, Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych. – Polska za doskonałe i dumne wykonywanie zadań, tutaj w Afganistanie, jest wam i waszym najbliższym ogromnie wdzięczna. Swoją postawą pokazujecie naszym sojusznikom, że jesteśmy odpowiedzialnym członkiem NATO, że przyjmujemy na siebie trud sojuszniczej służby – powiedział prezydent.

W trakcie uroczystego apelu wręczono odznaczenia państwowe i medale resortowe. Polskimi medalami wyróżnieni zostali także żołnierze armii USA. Wśród wyróżnionych przez ministra obrony narodowej Brązowym Medalem Wojska Polskiego jest gen. dyw. Leopoldo J. Quintas, zastępca dowódcy misji Resolute Support ds. operacyjnych.

Prezydent i szef MON zapalili znicze przed tablicami upamiętniającymi polskich i amerykańskich żołnierzy, którzy polegli wykonując zadania w Afganistanie.

Prezydent Andrzej Duda i minister Mariusz Błaszczak w poniedziałek spotkali się również z generałem J. Nicholsonem, dowódcą misji Resolute Support. Rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji bezpieczeństwa w strefie działań wojsk koalicji oraz przyszłości misji. Prezydent oraz szef MON spotkali się również z premierem Afganistanu.

Po południu odbyło się świąteczne spotkanie prezydenta oraz ministra obrony narodowej z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Była to okazja do złożenia wielkanocnych życzeń. - Służycie Polsce. Służycie Ojczyźnie, daleko od domu. Wasi najbliżsi spędzą święta bez was, ale spędzą je w poczuciu tego, że służycie dobrej sprawie. W ten sposób umacniacie pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz dbacie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Chcę na ręce dowódcy, ale każdemu także z Państwa podziękować za służbę i złożyć życzenia spokojnych, radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc to zwycięstwo życia nad śmiercią. To święta, które dają nadzieję i dlatego życzę Państwu tej nadziei płynącej ze zmartwychwstania pańskiego- powiedział podczas minister Mariusz Błaszczak.

Jak zaznaczył szef MON, celem wizyty w Afganistanie było podziękowanie żołnierzom za służbę na rzecz Polski, służbę którą pełnią poza granicami kraju. - Dzisiaj rozmawialiśmy, razem z Panem Prezydentem, z dowódcami NATO. Chcę powiedzieć, że były to bardzo ważne i bardzo miłe dla nas słowa. Dowódcy NATO, dowódcy amerykańscy, doceniają zaangażowanie i profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego – podkreślił szef MON. Zapowiedział, że liczba żołnierzy polskich pełniących misję w Afganistanie zostanie zwiększona. - Takie jest oczekiwanie sojusznicze. Chodzi nam o to, żeby Sojusz Północnoatlantycki był realnym sojuszem. Nasza rozmowa z gen. Nicholsonem dotyczyła także obecności wojsk NATO, wojsk USA w Polsce – dodał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Po spotkaniu z premierem Afganistanu oraz ministrem obrony Afganistanu, szef MON poinformował, że głównym tematem rozmów były sprawy związane z przemysłem zbrojeniowym. – Tu rysują się możliwości dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chodzi m.in. o modernizację sprzętu. My mamy takie możliwości – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Ministrowi podczas wizyty w Afganistanie towarzyszył m.in. sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Sławomir Wojciechowski oraz biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

***

VII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie pełni misję od 7 grudnia 2017 roku. Główny komponent stanowią żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Dowódcą jest płk Grzegorz Potrzuski. Zadaniem polskich żołnierzy jest współpraca i wsparcie doradcze afgańskich instytucji i dowództw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Źródło: MON