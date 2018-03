Kolejni żołnierze WOT zaprzysiężeni

To szczególny moment, który pozostaje w pamięci i który określa człowieka jako obrońcę własnego narodu i ojczyzny. Składając przysięgę wojskową stajecie się dziś częścią społeczności żołnierskiej – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w liście odczytanym podczas przysięgi żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

25 marca w Stalowej Woli odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wypowiedziało 235 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, którzy rozpoczęli szkolenie 10 marca br.



Ministra obrony narodowej reprezentował Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON, który odczytał list szefa MON do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).



Zdaniem ministra, WOT jest szczególną formacją, która uzupełnia o wymiar lokalny pozostałe rodzaje Sił Zbrojnych RP. Szef MON podkreślił, że żołnierze WOT działając w regionie, który dobrze znają, w czasie wojny czy klęski żywiołowej mogą skuteczniej chronić życie i zdrowie ludności. - To jest wasz najwyższy cel. Dzięki waszej służbie nasze małe ojczyzny będą silniejsze i bardziej odporne na zagrożenia. Pamiętajcie także o dziedzictwie, o tradycji szczególnej formacji jaką była Armia Krajowa – napisał szef MON. Minister podziękował żołnierzom za decyzję o wstąpieniu do WOT. - Tą decyzją potwierdzacie, że mimo wykonania innych obowiązków związanych z codzienną pracą i nauką, chcecie uczynić coś więcej dla Polski, chcecie czynnie wspierać bezpieczeństwo naszego kraju – zaznaczył.



Uroczystość, w której wzięli udział także przedstawiciele dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz władz samorządowych regionu, była zwieńczeniem szesnastodniowych zmagań żołnierzy w ramach szkolenia podstawowego. Taktyka, strzelanie, pierwsza pomoc na polu walki i terenoznawstwo - to przedmioty, które w czasie szkolenia podstawowego musieli zaliczyć żołnierze.



Ceremonia przysięgi, ktorą poprzedziła msza święta w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli, była dziewiątą w historii podkarpackiej brygady. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Źródło: MON