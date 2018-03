„Meksyk” w Warszawie

W precyzyjnie zaplanowanej oraz skutecznie przeprowadzonej akcji oddział grup szturmowych Szarych Szeregów odbił z rąk Gestapo dwudziestu jeden więźniów, w tym Janka Bytnara „Rudego”. Była to pierwsza tak brawurowa operacja uliczna i to w biały dzień. 75 lat temu miała miejsce akcja pod Arsenałem.



Warszawa Rekonstrukcja Akcji pod Arsenalem z uzyciem oryginalnych strojow , broni i samochodow , organizowana przez Hufiec ZHP Mokotow

„Naprzód. Wypchnąć Niemców. Przy tym podniosłem się nieostrożnie i natychmiast kula z walących ciągle pistoletów przeszyła mi ramię. Przysiadłem znowu” – wspominał po latach Władysław Wyssogota-Zakrzewski moment, w którym rozpoczynała się akcja pod Arsenałem. Wyssogota-Zakrzewski był jednym z dwudziestu jeden aresztantów, którzy jechali więźniarką z siedziby Gestapo przy alei Szucha do więzienia na Pawiaku. Nikt nie spodziewał się cudu, w pojeździe panowało przygnębienie. Henryk Ostrowski „Heniek”, inny z uwolnionych wówczas więźniów, wspominał: „Jakaś młodziutka, 14–15-letnia dziewczyna, oczami zalanymi od łez, z przerażeniem, półprzytomnie patrzy przed siebie. Wie, że życie jej dobiega końca. Parę godzin temu, gdy wracała ze szkoły, złapano ją i zidentyfikowano jako Żydówkę. Każdy bardziej raptowny ruch wozu wywołuje z różnych stron nagłe jęki. To ci, którzy przechodzą obecnie badania. Zmaltretowani, zbici wracają na Pawiak, by – być może – znów jutro jechać tą samą drogą na następne badania w alei Szucha. Na jedynych w aucie noszach leży »Rudy«, najbardziej fizycznie zmaltretowany, lecz o spokojnym i skupionym wyrazie twarzy”.

Więźniowie na Pawiak jednak nie dotarli. Przewożącą ich ciężarówkę ostrzelali i obrzucili butelkami z benzyną, u zbiegu ulic Długiej i Nalewek, żołnierze grup szturmowych Szarych Szeregów. Po krótkiej strzelaninie polska grupa bojowa unieszkodliwiła wszystkich gestapowców z obstawy więźniarki i uwolniła aresztantów. Zanim na miejscu akcji pojawiło się niemieckie wojsko, zarówno aresztanci, jak też konspiratorzy zdążyli się rozproszyć po mieście. Był piątek, 26 marca 1943 roku.