Poznaliśmy zwycięzców Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie

Wiedzą o Siłach Zbrojnych RP, a także o NATO oraz geopolityce i historii współczesnej Polski musiała się wykazać młodzież podczas II Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział kilka tysięcy uczniów, ale do ścisłego finału wybrano 12 osób. Zwyciężył Dominik Wrona z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

Olimpiada, którą zorganizowało 15 wyższych uczelni, została podzielona na trzy etapy. Na szczeblu szkolnym młodzież z 16 województw musiała przygotować prace na temat obronności i bezpieczeństwa. Uczniowie mogli przesłać do komisji konkursowej: esej, film, audycję radiową, fotoreportaż lub fotokast. Do drugiego etapu olimpiady zostało zakwalifikowanych po sto najlepszych prac z każdego województwa. Ich autorzy musieli zdać test przygotowany przez nauczycieli akademickich. Najlepsi – po dziesięć osób z każdego okręgu – otrzymali przepustkę do ostatniej części rywalizacji.



Finał, który odbył się 23 i 24 marca na Uniwersytecie Warszawskim, został podzielony na dwie części. Najpierw młodzież miała napisać test z wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. Pytania, na które należało odpowiedzieć, dotyczyły m.in. bezpieczeństwa narodowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, zagrożeń w czasie pokoju, prawa humanitarnego i praw człowieka, globalnej geopolityki, polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa i współpracy, Sił Zbrojnych RP i NATO, a także udzielania pierwszej pomocy.Zdaniem uczestników olimpiady test nie należał do łatwych. – Były pytania proste, jak chociażby, które państwa były krajami założycielskimi NATO, ale były też naprawdę trudne – mówiła Julia, która jako jedna z pierwszych ukończyła część pisemną finału. Jako przykład podaje pytanie odnośnie tego, w jaki sposób konwencja haska chroni zabytki podczas działań wojennych.

Dwanaście osób, które wypadły najlepiej w teście, przeszło do drugiej części finału, czyli sprawdzianu ustnego w formie quizu. Jakiego rodzaju pytania padały? Które z państw, Argentyna czy Kolumbia, ma obecnie status oficjalnego partnera NATO? Jak się nazywa obecny głównodowodzący sił NATO? Czy kobieta była sekretarzem lub zastępcą sekretarza generalnego NATO? Ile koncepcji strategicznych przyjęło NATO po zimnej wojnie?



Najlepszy okazał się Dominik Wrona z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. Drugie miejsce przypadło Kacprowi Aftyce z LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, a trzecie – Aleksandrowi Gizie z II LO w Dębicy.