Miliard złotych na inwestycje za Patrioty

Produkcja elementów systemu Patriot będzie odbywać się w Polsce. W naszym kraju powstanie także laboratorium, w którym będzie rozwijane to uzbrojenie. To efekt zawartych dzisiaj umów offsetowych związanych z pierwszym etapem zakupu przez Polskę systemu antyrakietowego. Kontrakt ten zostanie podpisany najprawdopodobniej do końca marca.

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON, podpisał umowy offsetowe związane z dostawą przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu „WISŁA – etap I”.



– W Polsce będzie produkowany sprzęt, który będzie służył do obrony kraju, a więc elementy wyrzutni i pocisków, a także powstanie laboratorium. Jest o tyle istotne, że da nam możliwość pracy nad rozwojem tego sprzętu – powiedział dzisiaj Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. W piątek Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało dwie umowy offsetowe związane z zakupem przez Polskę zestawów rakietowych średniego zasięgu Patriot. Na podstawie tych umów amerykańscy kontrahenci zobowiązali się do transferu technologii o łącznej wartości około 1 mld zł.

Pierwsza umowa o wartości 224 mln zł została zawarta z firmą Raytheon Company. Przewiduje ona, że amerykański koncern w ciągu dziesięciu lat przekaże wskazanym przez MON firmom technologię produkcji i serwisowania w Polsce wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych systemu Patriot oraz 30-milimetrowych armat Bushmaster. Polski przemysł ma także zyskać know-how dotyczący systemów dowodzenia i kierowania IBCS, a także wiedzę techniczną niezbędną do serwisowania, naprawiania oraz modyfikacji systemów Patriot. Łącznie to 31 tzw. zobowiązań offsetowych.

Druga umowa, o wartości 724 mln zł, zawarta została z firmą Lockheed Martin Global Inc. Przewiduje ona, że w ciągu dekady amerykański koncern uruchomi w polskich firmach produkcję elementów pocisków PAC-3 MSE oraz produkcję i serwis elementów ich wyrzutni. Firma ma także wybudować w Polsce laboratorium, w którym nasi inżynierowie będą pracowali nad kolejnymi generacjami pocisków rakietowych. Łącznie to 15 zobowiązań offsetowych.

Film: MON

Jak podkreślał dzisiaj Mariusz Błaszczak, zawarcie umów offsetowych było warunkiem koniecznym do podpisania kontraktu na dostawę systemu „Wisła – etap I”. Wszystko wskazuje na to, że zostanie on parafowany do końca marca.

W ramach I etapu „Wisły”, polska armia chce kupić dwie baterie systemu antyrakietowego Patriot, czyli cztery radary AN/MPQ-65, cztery stacje kierowania walką, 16 wyrzutni M903, dwie stacje dowodzenia IBCS EOC 6 oraz 208 pocisków PAC-3 MSE oraz 11 testowych pocisków PAC-3 MSEk.