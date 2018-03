Spotkanie wielkanocne z ministrem obrony

Dziękuję wszystkim żołnierzom za zaangażowanie w akcję „SpoKREWnieni służbą”. Wspólnie oddaliście 1700 litrów krwi, która na pewno uratuje życie wielu osobom – mówił dziś minister Mariusz Błaszczak podczas wielkanocnego spotkania z żołnierzami w Warszawie. Szef resortu obrony złożył wojskowym i ich rodzinom świąteczne życzenia.





Spotkanie wielkanocne ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i przedstawicieli wojska odbyło się dziś w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. – Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei, podczas którego odradza się wiara w siłę Chrystusa i wiara w drugiego człowieka – podkreślał szef MON-u . – Chciałbym życzyć wam spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych. Proszę przekazać te życzenia również waszym najbliższym – mówił.

Minister podziękował żołnierzom za włączenie się w ogólnopolską kampanię oddawania krwi „SpoKREWnieni Służbą”. Zaznaczył, że darem krwi idealnie wpisują się w przesłanie płynące ze zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. – Zainicjowałem tę akcję rok temu, jeszcze jako minister spraw wewnętrznych i administracji. Kiedy w tym roku zaproponowałem żołnierzom Wojska Polskiego włączenie się do akcji, byłem przekonany, że będą w niej aktywnie uczestniczyli. Nie myliłem się – ocenił Mariusz Błaszczak. Minister podał, że do tegorocznej edycji „SpoKREWnionych służbą” zgłosiło się ponad 3,5 tys. żołnierzy, którzy łącznie oddali 1700 l krwi. – Dzielenie się dobrem z innymi, poświęcanie się dla innych. To jest kwintesencja służby wojskowej – zauważył szef resortu obrony.



Żołnierze zwracali uwagę, że udział w kampanii był wyrazem współpracy i chęci niesienia pomocy społeczeństwu. – To dla nas bardzo ważne, że mogliśmy pomagać poza jednostką, poza poligonem – przekonywał st. chor. sztab. Michał Buchta z Żandarmerii Wojskowej. Podoficer zaznaczył, że akcja rozpoczęła się symbolicznie – 1 marca, a więc w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Angażując się w „SpoKREWnionych”, oddaliśmy też hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego – mówił st. chor. sztab. Buchta.

Akcja „SpoKREWnieni Służbą” będzie trwała jeszcze przez cały następny tydzień. Do tej pory udało się zebrać 3200 litrów krwi. W ubiegłym roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA oddali 3788 l krwi. Wojsko nie brało wtedy udziału w kampanii.