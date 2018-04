Boxer punktuje w Australii

Armia australijska otrzyma 211 pojazdów Boxer CRV 8x8 oferowanych przez niemiecką firmę Rheinmetall Defence. Wartość kontaktu to aż 5,2 mld dolarów australijskich. To największy zakup w historii tamtejszych sił zbrojnych. Kupno Boxerów ma nie tylko zwiększyć potencjał militarny kraju, ale także rozruszać gospodarkę. To dlatego, że większość pojazdów ma być montowana na miejscu.

REKLAMA

Minister ds. przemysłu obronnego Christopher Pyne poinformował, że pojazdy „wyprodukują i dostarczą australijscy pracownicy, z użyciem australijskiej stali”. W tamtejszej gospodarce zostanie ulokowanych 54% zamówień związanych z produkcją Boxera. Chodzi o niebagatelną kwotę – 2,8 mld dolarów australijskich. Koszty 30-letniego okresu eksploatacji pojazdów oszacowano na 15,7 mld dolarów australijskich. Jednak z tej sumy aż 10,2 mld trafi do miejscowych firm.

Montownia Boxerów zostanie uruchomiona w Ipswich, na południowy zachód od Brisbane, w stanie Queensland. Z australijskich taśm montażowych zjedzie – zależnie od źródeł – od 186 do 200 wozów. Pozostałe zostaną dostarczone z Niemiec. W realizację programu zaangażuje się ponad 40 australijskich firm. Według szacunków powstanie co najmniej 640 miejsc pracy. W szczytowym momencie produkcji ich liczba ma wzrosnąć do niemal 1450. Natomiast utrzymanie pojazdów ma zapewnić 620 etatów przez cały okres ich użytkowania, czyli do lat 2053 i 2054.

Kupno Boxerów wpisuje się w „Project Land 400”, który australijski resort obrony rozpoczął kilka lat temu. Program zakłada wymianę kilku rodzajów pojazdów pancernych. Boxer zastąpi kołowe wozy opancerzone ASLAV (są one zbliżone konstrukcyjnie do wozów LAV, których używa amerykańska piechota morska). W latach dziewięćdziesiątych kupiono 257 sztuk pojazdów ASLAV. Jednak podczas misji w Afganistanie okazało się, że mają one zbyt słabą ochronę balistyczną i są mało odporne na ataki z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych. W ramach programu Land 400 ma także zostać wyłoniony następca gąsienicowych transporterów M113, których armia Australii ma ponad 400. Wprawdzie egzemplarze te pochodzą z czasów wojny wietnamskiej, ale sama konstrukcja pojazdów sięga lat pięćdziesiątych.