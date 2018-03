Żandarmi z NATO przyjechali do Bydgoszczy

Jak zwalczać cyberzagrożenia? Jakimi technikami operacyjnymi i przepisami prawnymi uderzyć w przestępców działających w sieci? – to tematy konferencji „Cyber Crime Investigation”, którą zorganizowało Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO. W debacie wzięli udział żandarmi z całego Sojuszu oraz eksperci m.in. z Europolu i wojskowej prokuratury z USA.

Zaproszenie do udziału w trzydniowej konferencji nt. „Cyber Crime Investigation” przyjęli eksperci z dziewiętnastu państw. Reprezentowali oni takie instytucje, jak: Europol, US Army Criminal Investigation Command, NATO Communications and Information Agency, Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Operacji (ACO NATO) oraz Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych w Neapolu (JFC Naples). Do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO (MP COE) w Bydgoszczy przyjechali także żandarmi i prokuratorzy wojskowi reprezentujący wszystkie państwa Sojuszu. Konferencja trwała w dniach 20–22 marca.

– NATO dostrzega problem cyberprzestępczości i chce z nią zdecydowanie walczyć. Obecnie trwają prace nad sojuszniczą doktryną, która będzie dotyczyła operacji prowadzonych w cyberprzestrzeni. Chcemy włączyć się w te prace – mówi płk Grzegorz Wasielewski, dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO. – Konferencja, którą zorganizowaliśmy, to idealna okazja, aby omówić wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć żandarmi w dziedzinie cyberprzestępczości. Dyskutowaliśmy także na temat narzędzi zarówno prawnych, jak i technicznych, jakich możemy użyć – dodaje.



Pułkownik Wasielewski podkreśla, że wnioski i doświadczenia zebrane podczas spotkania w Bydgoszczy pomogą specjalistom z MP COE przygotować dla natowskich żandarmów specjalistyczny kurs poświęcony zwalczaniu cyberprzestępczości. – Chcielibyśmy go rozpocząć w przyszłym roku, najpóźniej w ciągu półtora roku – zapowiada, dodając, że obejmowałby on m.in. regulacje prawne oraz techniki operacyjne.