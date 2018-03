Strona terytorialsów

Na stronę internetową kandydaci i żołnierze wojsk obrony terytorialnej musieli czekać dość długo. Dziś serwis terytorialsi.mil.pl pojawił się w Internecie. – Bardzo zależało nam na tym, by pokazać żywego bohatera, a nie anonimowe twarze na fotografiach zrobionych przez zewnętrzną agencję fotograficzną. Pierwszym krokiem było więc utworzenie dużej bazy zdjęć, dzięki której strona mogła powstać. Nie da się bowiem zbudować dobrej strony, nie mając własnego archiwum zdjęciowego. My już je mamy, dlatego mogliśmy uruchomić nasz serwis – wyjaśnia Honorata Marcinów, szef Oddziału Komunikacji Strategicznej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ruszyła oficjalna strona internetowa poświęcona wojskom obrony terytorialnej. Można na niej znaleźć informacje, jak wstąpić w szeregi WOT, jak wygląda proces wcielania i jakie idee przyświecają tej formacji. – Chcemy, by strona była intuicyjna, funkcjonalna, atrakcyjna wizualnie oraz by zawierała zrozumiałe treści – mówi Honorata Marcinów, szef Oddziału Komunikacji Strategicznej Dowództwa WOT.

Ci, którzy szukają tu informacji o naborze, znajdą nie tylko cały pakiet wiadomości oraz dokumenty, które należy wypełnić, by przejść rekrutację, lecz dowiedzą się także, jak odpowiednio przygotować się do wstąpienia w szeregi WOT i jak wyglądają pierwsze dni w jednostce. – To pełny zbiór praktycznych informacji między innymi o tym, co warto zabrać ze sobą na pierwsze szkolenie i jak wygląda proces wcielania. Na naszej stronie użytkownicy znajdą również przykładowo wypełniony wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej – zdradza Honorata Marcinów. – Są tu informacje zarówno dla kandydatów, którzy już składali przysięgę wojskową, jak i dla tych, którzy po raz pierwszy mają styczność z wojskiem, ponieważ ścieżka rekrutacyjna w obu przypadkach jest nieco inna.

W tej sekcji portalu ochotnicy dowiedzą się również, jakie muszą spełnić warunki, by wstąpić w szeregi WOT. Znajdą także porady, jak poprawić swoją sprawność fizyczną za pomocą aplikacji mobilnej #OTrening, którą można za darmo pobrać w sklepie Google Play.

W zakładkach „jestem terytorialsem” i „jak szkolimy” są zawarte z kolei wszelkie informacje, które pozwolą poznać bliżej ideę wojsk obrony terytorialnej także od strony nieco mniej formalnej. – Na tych podstronach użytkownik dowie się, jak programujemy szkolenie w WOT i w rytm jakich wartości bije serce terytorialsa – mówi Honorata Marcinów. – Prezentujemy tu również krótkie biogramy naszych żołnierzy. W założeniu strona nie promuje bowiem dowództwa ani żadnej z brygad, lecz właśnie idee WOT i samych terytorialsów – zaznacza jedna z autorek strony. Znajdzie się tu również interaktywna mapa obrazująca rozwój wojsk obrony terytorialnej w danym regionie. – Jesteśmy specyficznym rodzajem sił zbrojnych, który jest formowany etapowo, więc postanowiliśmy wskazać, w jakim tempie WOT będzie się rozwijać w poszczególnych częściach kraju. To ważna informacja dla tych, którzy kierują pytania do nas przez kanały w mediach społecznościowych oraz zgłaszają się do WKU szczególnie w tych województwach, gdzie jeszcze nie rozpoczęliśmy szkolenia ochotników. Na razie na mapie jest kilka punktów, czyli miasta, które są siedzibami brygad, ale docelowo cała powierzchnia Polski pokryje się odnośnikami do wszystkich siedzib brygad obrony terytorialnej – zapewnia administratorka witryny.

Co interesującego znajdzie na nowej stronie żołnierz obrony terytorialnej, który pełni już służbę od pewnego czasu? Na pewno zajrzy do bogatej galerii zdjęć, gdzie będzie mógł odnaleźć swoje fotografie, np. z przysięgi czy wykonane podczas szkolenia. Galeria będzie zresztą wciąż uzupełniana nowymi materiałami ze szkoleń czy ćwiczeń.

Autorzy strony zadbali, by w jej zasobach znalazł się słownik pojęć i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Podkreślają jednocześnie, że wszystkie publikowane teksty mają być krótkie i zrozumiałe dla każdego odwiedzającego, a sama witryna zbudowana zgodnie z obecnymi trendami projektowania stron internetowych. – Założyliśmy sobie cztery filary, na których oparliśmy tę stronę. Ma być ona intuicyjna, funkcjonalna, atrakcyjna wizualnie i informować w sposób zrozumiały cywilnego użytkownika. Czas i informacje zwrotne od użytkowników pokażą, czy udało nam się te założenia spełnić – mówi Honorata Marcinów, zwracając się jednocześnie do użytkowników. – Chcemy, by strona była również interaktywna. Zachęcamy więc wszystkich, by tworzyli ją razem z nami.

Nowa strona internetowa wojsk obrony terytorialnej znajduje się pod adresem: terytorialsi.mil.pl. Witryna jest responsywna, można więc korzystać z niej z użyciem wszelkich urządzeń mobilnych.