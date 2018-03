Z wizytą u uczniów

Podczas turnieju zawodnicy mieli do wykonania szereg zadań związanych z tematyką i zawodami wybranymi przez komisję przygotowującą zawody. Pierwszym elementem, który zabezpieczyli żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) była konkurencja strzelecka z użyciem urządzenia szkolno-treningowego do nauki celowania „Cyklop”.

Strzelanie na celność i skupienie na zmęczeniu, czyli po wykonaniu szeregu ćwiczeń fizycznych było dla młodzieży nie lada wyzwaniem. Po omówieniu zasad posługiwania się bronią przez żołnierza batalionu dowodzenia, kaprala Radosława Simończyka, uczniowie rozpoczęli zmagania. Na twarzy każdego z nich malowało się skupienie. Instruktor na punkcie udzielał cennych wskazówek, które pozwalały na korygowanie popełnianych błędów. W tym samym czasie szeregowy Aleksandra Podbielska, po wykonaniu praktycznego pokazu, oceniała umiejętność rozłożenia i złożenia karabinka. Osoby, które wykonały te czynności w najkrótszym czasie, zdobywały największą ilość punktów dla całej drużyny.

Na dużej sali gimnastycznej na uczniów czekali kolejni żołnierze z pancernej brygady. Tym razem to ratownicy medyczni z batalionu logistycznego weryfikowali umiejętności zawodników. Plutonowy Mirosław Staszak oraz kapral Monika Piotrowska mieli niełatwe zadanie. Pierwsza pomoc medyczna jest trudnym zagadnieniem, tym bardziej dla młodych, niedoświadczonych osób.

– Przed przystąpieniem do konkurencji udzieliliśmy młodzieży szczegółowego instruktażu. Omówiliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, zwracając uwagę na najistotniejsze elementy. Uczniowie sprawdzani byli z prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz umiejętności zakładania opatrunku na rany i unieruchomienia złamanej kończyny. Radzili sobie naprawdę dobrze. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji zadawali bardzo dużo pytań, chętnie przyswajali prezentowany przez nas zakres wiedzy i umiejętności. Cieszymy się, że możemy przekazywać swoją wiedzę młodemu pokoleniu. Świadome działanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jest bardzo ważne. Każdy powinien znać podstawy pierwszej pomocy medycznej i nie bać się pomagać innym – powiedziała kapral Monika Piotrowska.

Przedstawiciele Wojskowej Straży Pożarnej z 10BKPanc przygotowali dla uczniów konkurencje wymagające współpracy, zgrania w zespole, a także kondycji fizycznej. Zakładanie ubrania żaroodpornego na czas oraz bieg sztafetowy pomiędzy pachołkami - to konkurencje, które oceniali strażacy. Drugie zadanie zawodnicy wykonywali w hełmie strażackim oraz z wężem strażackim. Musieli w czasie dwóch minut pokonać tor jak największą ilość razy. Jak oceniali uczniowie po zakończeniu tej konkurencji – było to zadanie dość trudne, a przede wszystkim męczące. – Przygotowując zadania dla młodzieży chcieliśmy pokazać im, że służba strażaka jest różnorodna i wymagająca pod wieloma względami. Uczniowie mieli okazję poznać zaledwie mały ułamek przedsięwzięć, z jakimi zmagamy się my każdego dnia. Być strażakiem to wielka odpowiedzialność, ale również ogromna satysfakcja. Wdzięczność ludzi, za pomoc jaką im niesiemy, jest wspaniałym wynagrodzeniem za trud i wysiłek wkładany w realizację zadań. Satysfakcja z dobrze spełnionego obowiązku wynagradza wszelkie trudności. Na twarzach uczniów malowało się zadowolenie, że zajęcia w szkole odbywają się w takiej właśnie formie. Pytali o naszą służbę, z zainteresowaniem słuchali tego, co mamy do powiedzenia – podsumowała starszy kapral Anna Linka.

Spotkania żołnierzy i strażaków z 10 BKPanc z młodzieżą to doskonała okazja to przybliżenia warunków i realiów służby. Pancerniacy odpowiadają na nurtujące młodzież pytania, rozwiewają ich wątpliwości. Uczniowie mogą się przekonać jakie wyzwania stoją przed mundurowymi, z czym zmagają się na co dzień. Być może wśród uczniów świętoszowskiej szkoły są tacy, którzy swoją przyszłość chcą związać z mundurem, ponieważ służba dla Ojczyzny jest ich marzeniem. O tym będzie się można przekonać jednak dopiero za kilka lat. A do tego czasu żołnierze i strażacy z 10 BKPanc na pewno niejednokrotnie spotkają się z młodzieżą, żeby opowiedzieć o swojej służbie.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka