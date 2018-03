Polska firma w programie europejskiego żołnierza przyszłości

Kilkanaście największych europejskich firm zbrojeniowych, w tym niemiecki Rheinmetall, włoski Leonardo, hiszpańska Indra oraz szwedzki Saab, chce razem opracować system żołnierza przyszłości o kryptonimie GOSSRA. Pieniądze na badania wyłoży Europejska Agencja Obrony. W konsorcjum jest także spółka ITTI z Poznania, która będzie odpowiedzialna za koordynację budowy architektury projektu.



Polski projekt żołnierza przyszłości Tytan

Praktycznie wszystkie liczące się armie w Europie pracują obecnie nad systemami żołnierza przyszłości. Celem jest opracowanie uzbrojenia osobistego, umundurowania, łączności oraz wyposażenia, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, materiałowych i konstrukcyjnych będzie w pełni dostosowane do wymagań nowoczesnego pola walki. Niektóre z państw udoskonalają rozwiązania już wdrożone do służby – Niemcy system IDZ (Infanterist der Zukunft), Francuzi Felina, a Norwegowie NORMANS’a (Norwegian Modular Network Soldier). Zdecydowanie więcej jest jednak krajów, które dopiero pracują nad opracowaniem odpowiednich technologii i są na etapie prototypów systemów. Do tej grupy należą m.in. brytyjski FIST (Future Infantry Soldier Technology), włoski Soldato Futuro, hiszpański Combatiente Futuro, czeski Vojak 21 czy wreszcie rodzimy Tytan.

Ponieważ wszystkie kraje pracują nad systemami żołnierza przyszłości samodzielnie, powstające rozwiązania tylko w niewielkim stopniu będą mogły ze sobą współpracować. Unia Europejska chce to zmienić. Bruksela dąży do tego, aby w pierwszy etapie opracować urządzenia umożliwiające integrację istniejących systemów (obejmującą chociażby przesył danych rozpoznawczych czy rozkazów), a w kolejnych budowę uniwersalnego, europejskiego systemu.