Dzień otwarty w WAT

Na organizowany raz w roku dzień otwarty Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zaprasza 24 marca. Impreza potrwa od 8.30 do 13.30. – Spodziewamy się dużego zainteresowania. Co roku w tym dniu odwiedza nas około 2 tysięcy osób. Są wśród nich zarówno uczniowie szkół, z którymi współpracujemy w ciągu roku akademickiego, jak i maturzyści i uczniowie klas przedmaturalnych – mówi Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy Akademii.

Na WAT prowadzonych jest 20 kierunków studiów, w przyszłym roku akademickim pojawią się dwa nowe. Pierwszy z nich, adresowany do kandydatów na żołnierzy, to inżynieria bezpieczeństwa. Drugi, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, powstał z myślą o studentach cywilnych. Jest kierunkiem międzywydziałowym, a prowadzony będzie przez Wydział Mechaniczny (wydział wiodący) oraz wydziały: Cybernetyki, Elektroniki i Instytut Optoelektroniki. – To nasza odpowiedź na zmieniający się rynek i wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów. Głównie tych, którzy łączą wiedzę z zakresu cybernetyki, inżynierii biomedycznej, biomechatroniki, elektroniki, informatyki, telekomunikacji, ale też biologii medycznej i medycyny – mówi Ewa Jankiewicz.

Stacja „meteo” i „ogródek geodezyjny”

Podczas dnia otwartego będzie można zwiedzić niemal cały kampus WAT, w tym m.in. Bibliotekę Główną, kino akademickie, uczelniany klub oraz boiska Studium Wychowania Fizycznego. Wzorem ubiegłego roku ochotnicy będą też mogli zobaczyć, jak wygląda „od kuchni” pododdział batalionu szkolnego WAT. – Zaproponujemy jednak nie tylko oglądanie, lecz także praktyczny udział w warsztatach, zajęciach, doświadczeniach. Na poszczególnych stanowiskach przygotowanych dla odwiedzających będzie można spróbować nawiązać łączność przez radiolinię, skorzystać z symulatora kabiny samolotu czy sprawdzić swoją kondycję fizyczną na ergonometrze – mówi Ewa Jankiewicz.

Akademia udostępni też do zwiedzania liczne obiekty dydaktyczne. Chętni będą mogli zobaczyć nowocześnie wyposażone laboratoria wydziałowe oraz specjalistyczne pracownie. – Każdy z naszych wydziałów i działające przy nich koła zainteresowań przygotowują dla zwiedzających specjalne pokazy – zapewnia Ewa Jankiewicz. Wydział Elektroniki WAT pokaże zwiedzającym pracownie: energoelektroniki, prototypowania układów elektronicznych i ruchomego węzła łączności cyfrowej. – W planach mamy też pokaz działania lokalizatora istot żywych ukrytych za ścianą i radaru do penetracji gruntu GPR – mówi mjr dr inż. Jarosław Bugaj,prodziekan ds. studenckich.

Swoje propozycje ma także Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. W „ogródku geodezyjnym” zainteresowani będą mogli wykonywać pomiary tachimetrem bezlustrowym, niwelatorem kodowym oraz wysokiej klasy odbiornikami GPS. Na skwerze, między wydziałowymi budynkami, stanie Polowa Stacja Meteorologiczna, m.in. z punktem pomiarów pilotażowych (prędkość i kierunek wiatru, dolna granica chmur) oraz sprzętem telekomunikacyjnym do odbioru danych z globalnej sieci wymiany danych meteorologicznych. Sprzęt ma dostarczyć szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP.

Chętni będą mogli obejrzeć pracownie: mechaniki gruntów, nawierzchni drogowych oraz materiałów budowlanych. W tej ostatniej odbędzie się pokaz kamery szybkorejestrującej oraz sprzętu diagnostyki nieniszczącej konstrukcji. – Na terenie wydziału zaprosimy też zwiedzających do Pracowni Bezzałogowych Statków Latających. Chętni będą mogli zobaczyć, jak działają kompaktowe kamery cyfrowe pozyskujące obrazy w zakresie widzialnym oraz bliskiej podczerwieni – mówi dr inż. Sławomir Pietrek, prodziekan ds. studenckich.

Wyląduj na Księżycu i sprawdź swoją kondycję

W ramach dnia otwartego zaplanowane zostały też pokazyurządzeń, które powstały w ramach prac Sekcji Kosmicznej Koła Naukowego Optoelektroniki. Wśród eksponatów znajdują się przyrządy do podstawowych obserwacji astronomicznych, stanowiska do przeprowadzania prostych eksperymentów optycznych czy interaktywne platformy zręcznościowe. – Będzie też można zobaczyć indykator wskazujący aktualną pozycję wybranego satelity na niebie czy kamerę otworkową do obserwacji tarczy Słońca. Dodatkowo zapraszamy do wzięcia udziału w doświadczeniach z zakresu optyki oraz interaktywnej grze zręcznościowej polegającej na wirtualnej próbie wylądowania lądownikiem na powierzchni Księżyca– mówi Paweł Grześ, doktorant z Instytutu Optoelektroniki.

Na stanowisku Studium Wychowania Fizycznego zainteresowani będą mogli poznać zasady i system punktacji egzaminu sprawności fizycznej na studia wojskowe do WAT, a także poddać się ocenie składu ciała za pomocą urządzenia X-SCAN PLUS 970 (BMI, masa mięśniowa sucha, woda komórkowa, woda pozakomórkowa, poziom tkanki tłuszczowej). Przedstawiciele m.in. sekcji żeglarskiej i Studenckiego Koła Żeglarskiego zapraszają na praktyczną naukę wiązań podstawowych węzłów żeglarskich.

W trakcie spotkań odbywać się będą pokazy sprzętu i techniki wojskowej. Na placu apelowym WAT będzie można z bliska obejrzeć m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, bojowy wóz piechoty, wóz strażacki i inny sprzęt zabezpieczenia technicznego.

WAT cyklicznie bierze udział w różnego rodzaju spotkaniach z młodzieżą. Reprezentanci Akademii uczestniczą w spotkaniach w szkołach średnich, spotkaniach edukacyjnych, targach pracy i targach edukacyjnych. Tylko w marcu WAT prezentowała się m.in. na Łódzkich Targach Edukacyjnych, Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych SZOK w Radomiu, Targach Edukacyjnych EDU w Opolu i Skierniewickim Salonie Edukacyjnym. 27 marca WAT-owcy będą uczestniczyć w Dniu Akademickim w Zespole Szkół nr 1 w Piszu. W dniach 27–28 marca przedstawicieli uczelni będzie można spotkać na Ogólnopolskich Targach „Edukacja 2018” w katowickim Spodku.