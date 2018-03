Co z kierowcami pojazdów uprzywilejowanych?

Żołnierze, którzy w wojsku zdobyli uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, nie mogą korzystać ze swoich kwalifikacji poza służbą bez ukończenia specjalnego kursu. Tymczasem takie prawo mają m.in. strażacy i policjanci. – Żołnierze zostali pominięci w przepisach, dlatego podjąłem działania, aby to naprawić – mówi poseł Paweł Szramka, który z interpelacją w tej sprawie wystąpił do MON.

Podkreśla, że z problemem zwróciło się do niego wielu wojskowych. Wśród nich kierowca-ratownik, który uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych ma od 2008 roku. – Żołnierz ten przez dziewięć lat prowadził uprzywilejowany pojazd ciężarowy. Nierzadko w trudnych warunkach terenowych, na przykład podczas szkolenia poligonowego. Teraz, chcąc podjąć pracę, musi na nowo zdobywać uprawnienia – mówi poseł.

Wśród zgłaszających problem byli jednak głównie żołnierze, którzy w wojsku służą na etatach kierowców-ratowników medycznych (zgodnie z przepisami mogą oni na zlecenie podejmować pracę na przykład w pogotowiu), a także byli już wojskowi, którzy po zdjęciu munduru chcieli podjąć pracę w charakterze kierowcy-ratownika.

– Problemem jest nie tylko nieuznawanie kalifikacji i zdobytego doświadczenia, lecz istotne są także koszty, które zainteresowany musiałby ponieść, płacąc z własnej kieszeni. Dla każdej kategorii obowiązuje oddzielny kurs. Na przykład ukończenie kursu kategorii C nie upoważnia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego kategorii B. W pogotowiu są jednak różne karetki, co w praktyce oznacza, że ratownik medyczny musi uczestniczyć w dwóch kursach – dodaje poseł. Koszty szkolenia są niemałe, wahają się bowiem od 650 do nawet tysiąca złotych.

Na problem braku odpowiednich rozwiązań prawnych poseł Szramka zwrócił uwagę w interpelacji poselskiej. Zapytał, czy resort obrony narodowej jest gotów poprzeć zmiany w rozporządzeniu, które zrównają prawa żołnierzy z prawami przedstawicieli innych służb i formacji. W imieniu ministra obrony narodowej odpowiedzi udzielił Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON. – Resort obrony narodowej uznaje za zasadne podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą obowiązujących przepisów w zakresie wskazanym w interpelacji – napisał wiceminister Skurkiewicz.

– Cieszę się, że ze strony MON jest dobra wola, aby zmienić przepisy. Teraz czekamy na stanowisko ministra infrastruktury. Dobrze by się stało, aby kierowcy pojazdów uprzywilejowanych w wojsku mogli także w cywilu wykorzystywać swoje umiejętności – mówi poseł Szramka.